TMO, 9 Numara Çekirdeksiz Kuru Üzümün Alım Fiyatını 120 TL Olarak Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatını kilogram başına 120 lira olarak tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Piyasa Müdahalesinin Gerekçesi

Açıklamada, çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilerek, 'Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir.' bilgisi paylaşıldı.

Alımlar Ne Zaman Başlıyor?

TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı; alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.