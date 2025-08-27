TMO’nun İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alım Usul ve Esasları Belirlendi

TMO’nun İthalat Yoluyla Alımlarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları ve bu alımlara ilişkin hizmet ihalelerine dair usul ve esaslar tespit edildi. Yönetmelik, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ve Buna İlişkin Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği" adıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yetkilendirme ve Onay Süreci

Yönetmeliğe göre, TMO'nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve ilgili hizmet alım ihaleleri, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesi ile gerçekleştirilebilecek. Bu yetkilendirme mekanizması, alımların merkezî koordinasyonla yürütülmesini sağlayacak.

İhale Öncesi Değerlendirme ve Yaklaşık Maliyet

İhale işlemlerine başlamadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenecek ve bu maliyet, dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilecek. Bu uygulama, ihale sürecinde şeffaflık ve mali sorumluluğun sağlanmasını amaçlıyor.

Geçici ve Kesin Teminat Düzenlemeleri

İhale öncesinde, ihale şartnamesinde belirtilen ve teklif edilecek bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınacak. Taahhüdün yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ise, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere en az yüzde 6 kesin teminat istenecek.

Doğrudan İthalat Yetkisi

TMO, Cumhurbaşkanı Kararı'yla görevlendirilmesi, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun yetkilendirmesiyle; yurt dışındaki devlet kurumu veya kuruluşlardan ve yabancı devletlerin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.

Yönetmelik, ithalat kaynaklı alımların usul ve esaslarını netleştirerek TMO'nun uluslararası tedarik süreçlerini düzenlemeyi hedefliyor.