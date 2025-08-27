DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,58%
ALTIN
4.460,23 0,29%
BITCOIN
4.552.886,21 0,36%

TMO’nun İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alım Usul ve Esasları Belirlendi

TMO'nun ithalat yoluyla tarımsal ürün ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:56
TMO’nun İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alım Usul ve Esasları Belirlendi

TMO’nun İthalat Yoluyla Alımlarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları ve bu alımlara ilişkin hizmet ihalelerine dair usul ve esaslar tespit edildi. Yönetmelik, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ve Buna İlişkin Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği" adıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yetkilendirme ve Onay Süreci

Yönetmeliğe göre, TMO'nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ve ilgili hizmet alım ihaleleri, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesi ile gerçekleştirilebilecek. Bu yetkilendirme mekanizması, alımların merkezî koordinasyonla yürütülmesini sağlayacak.

İhale Öncesi Değerlendirme ve Yaklaşık Maliyet

İhale işlemlerine başlamadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenecek ve bu maliyet, dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilecek. Bu uygulama, ihale sürecinde şeffaflık ve mali sorumluluğun sağlanmasını amaçlıyor.

Geçici ve Kesin Teminat Düzenlemeleri

İhale öncesinde, ihale şartnamesinde belirtilen ve teklif edilecek bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınacak. Taahhüdün yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ise, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere en az yüzde 6 kesin teminat istenecek.

Doğrudan İthalat Yetkisi

TMO, Cumhurbaşkanı Kararı'yla görevlendirilmesi, ilgili bakanın onayı ve yönetim kurulunun yetkilendirmesiyle; yurt dışındaki devlet kurumu veya kuruluşlardan ve yabancı devletlerin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokolle doğrudan ithalat yoluyla alım yapabilecek.

Yönetmelik, ithalat kaynaklı alımların usul ve esaslarını netleştirerek TMO'nun uluslararası tedarik süreçlerini düzenlemeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta 2 Yerli Sondaj Kulesi: Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Göreve Başladı
2
İstanbul Havalimanı Lojistik Üssüne Dönüştü — İTO Başkanı Şekib Avdagiç
3
Bolu'da Üretilen 1500 Çeşit Çikolata 61 Ülkeye İhraç Ediliyor
4
DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Bingazi'de Ziyaret Gerçekleştirdi
5
GYODER Gösterge 2025 II. Çeyrek: Konut Satışları 356.107’ye Yükseldi — Kentsel Dönüşüm Öne Çıktı
6
COF'25 Başlıyor: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de
7
TMO’nun İthalat Yoluyla Tarımsal Ürün Alım Usul ve Esasları Belirlendi

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları