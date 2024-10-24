TMO Ürünleri Yurt Dışında PTTAVM ile Satışa Sunuluyor

TMO Ürünleri Yurt Dışında Satışa Sunulacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, TMO markalı ürünlerin PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacağını duyurdu. Bu yeni uygulama, dijital mecralardaki satış kanallarını kullanarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Protokol İmzalandı

TMO'nun resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, arz fazlası olarak değerlendirilen ürünler için yurt dışı satışları sınırlandırılacak. TMO, PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler AŞ (PTTAVM) ile bir protokol imzaladı. Bu anlaşma, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu tarafından onaylandı.

Dijital Satışın Avantajları

Dijital platformlarda gerçekleştirilmesi öngörülen bu satış, hem mera ürünlerini global pazarda değerlendirmek hem de tüketicilere daha geniş bir erişim sağlamayı amaçlamaktadır.