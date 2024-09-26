TMSF'den Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Süreçleri Hakkında Açıklama

TMSF'den İhale Süreçlerine Dair Güncel Bilgiler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Erciyes Anadolu Holding'e bağlı bazı şirketlerin yargılama sonucu mülkiyeti Hazine'ye geçen hisselerinin ihale süreçleri hakkında açıklamada bulundu. Bu açıklama, ihale süreçlerinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirtirken aynı zamanda sürecin ilerleyişine dair önemli ayrıntıları da paylaştı.

İhale Sonuçlarına Dair Ayrıntılar

TMSF'nin yaptığı açıklamada, özellikle ihale sonuçlarına dair birtakım bilgiler verildi:

Bizim Menkul Değerler A.Ş. için 13 Ağustos'ta yapılan ihale, uygun teklif sunulmadığı için sonlandırıldı. 10 Eylül'de yeniden satışa çıkarıldı. Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. için 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede, uygun teklif alınamadı ve ihale iptal edildi. Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihalesi, 16 Ağustos'ta düzenlendi. Muhammen bedelin üzerinde teklif veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatıldı. Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. için 20 Ağustos'ta düzenlenen ihale de benzer şekilde, en yüksek teklif sunan 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu süreci başlatıldı. Sibelres Elektrik Üretim A.Ş. 21 Ağustos'ta yapılan ihalede de aynı durum yaşandı; en yüksek teklifi verenler için izin süreci başlatıldı. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. için 27 Ağustos'ta ihale yapıldı; ancak uygun teklif olmadığı için sonlandırıldı. HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 24 Eylül'de yapılan ihalede de uygun teklif alınamadı ve ihale iptal edildi.

TMSF, bu süreçte tüm ihale duyurularının Resmi Gazete, kendi internet sitesi ve ülkenin en önde gelen beş gazetesinden ikisinde yayımlandığını vurguladı. Umarız gelecekte yapılacak ihalelerde daha fazla katılımcı yer alır ve işlemler başarılı bir şekilde tamamlanabilir.