DOLAR
34,15 -0,05%
EURO
38,12 -0,22%
ALTIN
2.931,11 -0,47%
BITCOIN
2.179.090,93 -0,56%

TMSF'den Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Süreçleri Hakkında Açıklama

TMSF, Erciyes Anadolu Holding'e ait şirketlerin ihale süreçleri ve sonuçları hakkında önemli bilgi paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:46
TMSF'den Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Süreçleri Hakkında Açıklama

TMSF'den İhale Süreçlerine Dair Güncel Bilgiler

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Erciyes Anadolu Holding'e bağlı bazı şirketlerin yargılama sonucu mülkiyeti Hazine'ye geçen hisselerinin ihale süreçleri hakkında açıklamada bulundu. Bu açıklama, ihale süreçlerinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirtirken aynı zamanda sürecin ilerleyişine dair önemli ayrıntıları da paylaştı.

İhale Sonuçlarına Dair Ayrıntılar

TMSF'nin yaptığı açıklamada, özellikle ihale sonuçlarına dair birtakım bilgiler verildi:

  1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. için 13 Ağustos'ta yapılan ihale, uygun teklif sunulmadığı için sonlandırıldı. 10 Eylül'de yeniden satışa çıkarıldı.
  2. Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. için 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede, uygun teklif alınamadı ve ihale iptal edildi.
  3. Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihalesi, 16 Ağustos'ta düzenlendi. Muhammen bedelin üzerinde teklif veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatıldı.
  4. Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. için 20 Ağustos'ta düzenlenen ihale de benzer şekilde, en yüksek teklif sunan 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu süreci başlatıldı.
  5. Sibelres Elektrik Üretim A.Ş. 21 Ağustos'ta yapılan ihalede de aynı durum yaşandı; en yüksek teklifi verenler için izin süreci başlatıldı.
  6. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. için 27 Ağustos'ta ihale yapıldı; ancak uygun teklif olmadığı için sonlandırıldı.
  7. HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 24 Eylül'de yapılan ihalede de uygun teklif alınamadı ve ihale iptal edildi.

TMSF, bu süreçte tüm ihale duyurularının Resmi Gazete, kendi internet sitesi ve ülkenin en önde gelen beş gazetesinden ikisinde yayımlandığını vurguladı. Umarız gelecekte yapılacak ihalelerde daha fazla katılımcı yer alır ve işlemler başarılı bir şekilde tamamlanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Otel Doluluk Oranı Yüzde 61
2
Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı
3
THY Teknik AŞ ve Garuda Indonesia Arasında Önemli Bakım Anlaşması
4
BMD Üyeleri Fahiş Kira Artışı Sorununu Değerlendirdi
5
TMSF'den Erciyes Anadolu Holding'e Bağlı Şirketlerin İhale Süreçleri Hakkında Açıklama
6
Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!
7
Hesabınız zaman aşımına uğrayabilir! O bankada hesabı olan hemen işlem yapsın: Paraları silinecek

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı