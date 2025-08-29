TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ni 600 Milyon TL'ye Yeniden Satışa Çıkardı

İhale kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı. İlan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Fon, satışta kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağını duyurdu. İhalenin muhammen bedeli 600 milyon lira olarak belirlendi. TMSF söz konusu bütünlüğü mayıs ayında 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle de satışa sunmuştu.

İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Teklifler, imzalı ve kapalı zarf içinde en geç 16 Eylül saat 16.00'ya kadar teslim edilecek.

Açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İlgililerin başvuru şartları ve detaylar için TMSF duyurusunu takip etmesi önem taşıyor.