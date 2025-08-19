DOLAR
TMSF Yönetimindeki Maydonoz Döner 27 Yeni Şube Açtı — 400 Hedefi

TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner, şubat ayından bu yana 27 şube açtı; yılın ikinci yarısında 400 şubeye ulaşması ve Niğde ile 76. şehre açılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:46
TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner büyüme hamlesini sürdürüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirilen Maydonoz Döner, şubat ayından bu yana kontrollü büyüme stratejisiyle 27 şube daha açtı. TMSF’nin açıklamasında bu adımın şirketin ciro ve kârlılık performansını güçlendireceği vurgulandı.

Hedef: 400 şube ve yeni iller

Açıklamada, Maydonoz Döner’in yılın ikinci yarısında 400 şubeye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Şirketin şu anda Türkiye'de 75 şehirde hizmet verdiği, önümüzdeki dönemde hizmet vermediği illere de şube açılacağı kaydedildi. İlk adım olarak gelecek ay Niğde’de yeni bir şube açılacağı, böylece markanın 76. şehirde hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Yeni ürün ve müşteri odaklı yaklaşım

Maydonoz Döner’in AR-GE çalışmalarını sürdürdüğü ve geçen ay yeni ürünü MayPide'yi duyurduğu hatırlatıldı. Açıklamada, MayPide’de yüzde 100 yaprak döner kullanıldığı ve bu ürünle ürün gamının genişletilerek daha fazla müşteriye ulaşma hedefinin bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası varlık ve kalite önceliği

TMSF yönetiminin yeni şubeler ve ürünlerle birlikte en önem verdiği konunun müşteri memnuniyeti olduğu vurgulandı. Üretim fabrikalarında ve şubelerde gıda denetimlerinin artırıldığı, müşterilerin tutarlı kalite ve sorunsuz deneyim yaşamasının amaçlandığı belirtildi. Maydonoz Döner, bugün Türkiye dahil Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Hollanda yatırımlarıyla 5 ülkede faaliyet gösteriyor; bu durum markanın global vizyonunu ve Türk mutfağını dünyaya taşıma misyonunu öne çıkarıyor.

TMSF açıklamasında, yıl sonuna kadar kontrollü ve planlı büyüme stratejisiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni şubeler açılarak zincirin güçlendirilmesine devam edileceği ifade edildi.

