TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İş dünyasının görevi: Ekonomiyi büyütmek, istihdam ve yatırım iştahını canlı tutmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla milletin zaferinden duyduğu gururu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, tarihin Türk milletinin hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamadığını ve yaşayamayacağını gösterdiğini belirterek, en zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bunun en güzel örneği olduğunu vurguladı. Ecdadın kazandırdığı tarihe ve değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

"Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev de ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır."

Zaferin milletin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarihi gün, tarihimizin en değerli, gurur veren günlerinden birisidir. Bağımsızlık ve bir arada yaşama irademiz ilelebet değişmeyecek. Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev de ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Bu bilinç ve hedefler doğrultusundan ayrılmayacağımızdan herkes emin olsun. Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Onlara layık olabilmek inancıyla var gücümüzle çalışacağız. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."