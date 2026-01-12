LEGO Education: Anaokulundan 8. Sınıfa Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimi

LEGO Education, anaokulundan 8. sınıflara kadar uygulamalı bilgisayar bilimi ve yapay zeka (AI) çözümünü ve müfredatını duyurdu. Nisan 2026’dan itibaren dağıtılacak olan LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile okulların bilgisayar bilimi ve yapay zeka eğitimine erişiminin genişletilmesi hedefleniyor.

Atish Gonsalves şöyle dedi: "Çocukların kulaklıklarla bilgisayarlarda bireysel olarak çalıştığı sınıflardan uzaklaşarak birlikte öğrendiği, inşa ettiği ve kodlama yaptığı bir sınıf vizyonumuz var. Öğrenciler, dört kişilik gruplar halinde iş birliği yaparken öğretmenler, kullanıma hazır materyallerle uygulamalı dersler işleyebiliyor"

Andrew Sliwinski ise, "Gelecek, sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayan, aynı zamanda onu anlayan, sorgulayan ve sonuçta onunla daha iyi bir dünya kuran çocuklar tarafından yönetilecek. AI, inanılmaz öğrenme fırsatları sunuyor ama hedefli ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu nedenle LEGO Group’un çocuk güvenliği, gizliliği ve sağlığı değerlerine dayalı bir sınıf çözümü geliştirdik. LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile çocuklar, yapay zekayla uğraşarak teknolojinin güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl çalıştığını daha iyi anlıyor"

Öğretmenlerin görüşleri

Rapor, pek çok öğretmenin öğrencilerini bu kavramlarla tanıştıracak doğru araçlara sahip olmadığını ortaya koyuyor. Dünya çapında öğretmenlerin yarısından fazlası, mevcut kaynaklarla öğrencilerin "sıkıldığını" söylüyor ve neredeyse yarısı, bilgisayar biliminin öğrencilere hitap etmediğini ve ilgi alanlarıyla veya günlük hayatlarıyla bağlantılı olmadığını belirtiyor. Yüzde 69 öğretmen, yapay zeka okuryazarlığının öğrencilerin geleceği için hayati önem taşıdığına inanırken, yüzde 40 ise okullarının bu dersi sorumlu bir şekilde öğretmeye hazır olmadığını ifade ediyor.

