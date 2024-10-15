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TOGG CEO'su Karakaş, Dünya Yol Kongresi'nde Mobilite Hedeflerini Açıkladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Dünya Yol Kongresi'nde Türk otomobilinin Avrupa pazarına açılma planlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:50
TOGG CEO'su Karakaş, Dünya Yol Kongresi'nde Mobilite Hedeflerini Açıkladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Dünya Yol Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) tarafından düzenlenen Dünya Yol Kongresi, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, etkinlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki rolüne ve TOGG'un Avrupa'ya açılma planlarına değindi.

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Karması ve TOGG’un Hedefleri

Karakaş, "Avrupa'nın ilerleme hızlarında bazı soru işaretleri bulunsa da, Türkiye'nin özellikle Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında yer almasının TOGG için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Anahtar hareketliliğe kesinlikle inanıyoruz,” dedi.

Dünya Yol Kongresi'nde Panel ve Tartışmalar

Dünya Yol Kongresi'nde Karakaş, mobilitenin önemli bir yaşam unsuru olduğunu ve bu sürecin yollarda yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Elektrifikasyon ve menzil kaygısı gibi zorluklara dikkati çekerek, Türkiye’nin 1.5-2 yıl içinde 700’den fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurduğunu söyledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde her 25 kilometrede, daha az yoğun bölgelerde ise her 58 kilometrede bir şarj istasyonu bulunduklarını belirtti.

Otomotivde Dönüşüm ve Dijitalleşme

Mobilite sektöründeki dönüşüme de vurgu yapan Karakaş, otomobillerin giderek daha akıllı hale geldiğini ve dijitalleşmenin yaşam alanlarımızı dönüştürdüğünü ifade etti. "Akıllı otomobiller, yaşam alanımızı bulundurmamız gereken önemli araçlar haline geliyor,” dedi.

Gelecek İçin İşbirlikleri ve Planlar

Karakaş, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine değinerek, standartların oluşturulması ve AR-GE teşvikleri ile verimliliğin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, TOGG'un otomotiv endüstrisinin kalbine, yani Avrupa'ya açılma planlarını da duyurdu:

"Gelecek yıl Avrupa'ya çıkmayı planlıyoruz. Ülkemizin Avrupa'daki yenilenebilir enerji karmasında yer alması, bize liderlik enerjisi ve cesareti veriyor.”

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre...

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre...

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre...

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre...

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş (ortada), İstanbul Kongre Merkezi'nde Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonunun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

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