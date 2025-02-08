Togg Elektrikli Araç Pazarında Ocak Ayında Liderliğini Sürdürdü

Togg, Elektrikli Araç Pazarında Ocak Ayında Lider

Togg, 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparak, ocak ayında 1570 elektrikli araç satışı gerçekleştirerek Türkiye’nin elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürdü. En yakın rakibiyle arasında 555 araçlık bir fark bulunuyor.

Yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında ise %13,9’luk bir daralma yaşandı ve toplamda 68 bin 654 adet satış kaydedildi. Togg, bu süreçte %25 pazar payı elde ederek, satılan her 4 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu ile karşımıza çıktı.

Elektrikli Araç Satışları Artıyor

ODMD verilerine göre, otomobil satışlarına genel olarak bakıldığında, tam elektrikli otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artış gösterdi ve 6 bin 225 adet olarak kaydedildi. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı ise %6,2’den %11,1’e yükseldi.

Marka bazında yapılan satış sıralamasında, BYD Türkiye’deki tanıtımının ardından yaptığı 1015 araç satışıyla Togg’un ardından ikinci sırada yer aldı. Mercedes-Benz 414, KG Mobility (Ssangyong) 408, BMW ise 394 araç satışı ile sıralamada kendine yer buldu.

Tesla Satışlarına Ara Verdi

Öte yandan, Tesla, Model Y için sipariş alımını durdurmuş durumda. Şirketin şu anda satış kanallarını kapattığı ve yenileme çalışmaları nedeniyle kısa sürede tekrar açacağı öngörülüyor.

Model Bazında Satış Sıralaması

Model bazında incelendiğinde, Togg T10X en çok satılan model olarak öne çıkarken, BYD ATTO 3 494, KG Mobility Torres 408, BYD Dolphin 302 ve MINI Countryman 263 satış adediyle sıralamaya dahil oldu.