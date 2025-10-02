Togg T10F, Eylülde 1.194 Satışla Türkiye'de 2. Sırada

Togg T10F, Eylülde 1.194 Satışla Türkiye'de İkinci Sıraya Yükseldi

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı.

Satış Rakamları ve Pazar Verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Togg T10F eylülde 1.194 adet satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu. Aynı dönemde Tesla 1.664 adetle ilk sırada yer alırken, Togg'un ilk modeli T10X ise 1.061 adetle üçüncü sırayı aldı.

ODMD verileri ayrıca eylülde toplam otomobil satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 artarak 88.274'e ulaştığını ve elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payının yüzde 18 olduğunu gösteriyor.

Fiyatlandırma ve Satış Kanalı

Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 15 Eylül itibarıyla siparişleri alınan T10F, 1.860.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Marka ayrıca sportif fastback versiyon T10F V2 için özel finansman desteği başlattı.

T10F modellerinin fiyatlandırması şu şekilde açıklandı: V1 RWD standart menzil 1.860.000 TL, V1 RWD uzun menzil 2.170.000 TL, V2 RWD uzun menzil 2.345.000 TL.

Finansman Seçenekleri

T10F V2 için bireysel kullanıcılar şu seçeneklerle sunuluyor: 200.000 TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadede aylık 16.667 TL, 1.500.000 TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadede aylık 67.921 TL veya 1.000.000 TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadede aylık 44.278 TL.

Kurumsal kullanıcılar için ise 200.000 TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1.750.000 TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadede aylık 71.054 TL ödeme alternatifi sunuluyor.

Güvenlik, Performans ve Teknoloji

T10F, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı. Hızlı şarjla 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Aracın donanımında uzaktan güncellemelerle sürekli iyileştirilebilen sürücü destek sistemleri, 7 hava yastığı, dayanıklı altyapı ve her yol koşulunda güvenli sürüş sunan donanımlar yer alıyor. Ayrıca cihaz; trafik işareti algılama ile entegre çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip.

V2 donanım seviyesinde ise çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü standart sunulurken, otomatik park asistanı opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

Tasarım ve Renk Seçenekleri

Tasarımı ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra yeni Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini yansıtırken Mardin mavi badem şekeri tonundan esinlenildi.

Togg, T10F V2 için başlatılan özel finansman paketleriyle modelin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.