TOGG T10F Hızlı Teslim Stokları Tükendi

TOGG, T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu. Ön siparişler konfigüratör üzerinden devam ediyor; fiyat 1 milyon 860 bin lira, tahmini teslim eylül-ekim.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:32
Duyuru ve Ön Sipariş Bilgisi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu.

TOGG'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz."

T10F, 1 milyon 860 bin lira'dan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken, versiyonun tahmini teslimat tarihi eylül-ekim olarak belirlendi.

TOGG, ilgiden dolayı teşekkür ederek ön siparişlerin konfigüratör üzerinden alınmaya devam edileceğini duyurdu.

