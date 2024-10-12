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TOGG, T10X İçin Ekim Kampanyasına Devam Ediyor

TOGG, T10X için ekimde de özel finansman seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar faydalanabilir.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:43
TOGG, T10X İçin Ekim Kampanyasına Devam Ediyor

TOGG'dan Ekim Ayına Özel Finansman Seçenekleri

Türkiye’nin öncü mobilite markası TOGG, T10X modeli için başlattığı kampanya kapsamında Ekim ayında da fırsatlar sunmaya devam ediyor.

2023 Ekim Kampanyası Detayları

TOGG, Eylül ayında başlattığı 700 bin TL krediye sıfır faizli 12 ay vade kampanyasını, Ekim ayında da bireysel ve kurumsal kullanıcıları için sürdürüyor. Kurumsal kullanıcılar için 700 bin lira sıfır faizli seçenek yanında, 24 ay vade ve %1,49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209,22 lira geri ödeme fırsatı da mevcut.

Bireysel Kullanıcılar İçin Alternatifler

Bireysel kullanıcılar ise, 700 bin TL krediye sahip olarak anlaşmalı bankalarda sıfır faizle 12 ay vade seçeneğini değerlendirirken, %2,29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 lira geri ödeme ile 30 ay vade fırsatından yararlanabiliyor.

Uzun Vadeli Geri Ödeme Seçenekleri

Ayrıca, 36 ay vade için %2,19 faizle aylık 28 bin 801 TL, 48 ay vade için ise %2,49 faizle aylık 25 bin 766 TL geri ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Güvenlik ve Teknoloji Donanımı

Tüm T10X modellerinde standart olarak akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi bulunmaktadır. Kullanıcılar, satın aldıkları araçlardaki donanımları 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz kullanabilirler; sonrasında ise Trumore uygulaması üzerinden ek özellikleri satın alarak devam edebilirler.

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