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Tokat Çiçek Sektörü 2024'te 100 Milyon Lira Ekonomi Katkı Sağladı

Erbaa'daki çiçek sektörü, 2024'te Tokat ekonomisine 100 milyon lira katkı sunarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:53
Tokat Çiçek Sektörü 2024'te 100 Milyon Lira Ekonomi Katkı Sağladı

Erbaa'da Çiçek Üretimi Hızla Büyüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesi, çiçek sektörü ile 2024 yılında yaklaşık 100 milyon lira ekonomik katkı sağladı. Erbaa’da üreticiler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 2020 yılında gerçekleştirilen 540 dönümlük alan tahsisiyle çiçek üretimine başladı.

Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliği'nin Kuruluşu

İlçede çiçek sektöründe yer alan üreticiler, aynı yıl Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliğini kurarak birlik oluşturdular. Hızla artan çiçek üretimi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon dala ulaştı.

Yerli ve Yurt Dışı Pazar Yönetimi

Erbaa’daki seralarda yetiştirilen gerbera, cipso, glory, kasımpatı, hüsnüyusuf, lisyantus gibi çiçek türleri düzenlenen mezatlarla iç piyasaya sunulmasının yanı sıra yurt dışında Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Sırbistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

İstihdam ve Ekonomik Katkı

Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliği Başkanı Ömer Demir, ilçede çiçekçilik sektörünün 2000’li yılların başında başladığını ifade ederek, IPARD programı destekleri ile sektörün büyüdüğünü belirtti. Demir, "İlçede 540 dönüm serada çiçekçilik yapılıyor. TKDK'nın mali desteği ve yer tahsisiyle çiçekçilik projesi Erbaa’ya kazandırıldı," dedi.

Devlet desteklerinin önemine dikkat çeken Demir, "Seraların kurulumunda IPARD’dan yüzde 65 hibe desteği aldık. Ürettiğimiz çiçekler, mezat aracılığıyla ülke genelinde pazarlanmakta ve ihracata da gidiyor," şeklinde konuştu.

Erbaa'daki çiçekçilik sektöründe 2 bine yakın istihdam sağlandığını vurgulayan Demir, "İnşaat sektöründe iş yapan 150'ye yakın ailemiz var. Geçen yıl Erbaa ekonomisine 100 milyon lira katkıda bulunmayı başardık. Bugüne kadar 250 milyon lira destek aldık. Seralarda 8 ay üretim, 4 ay kış sezonu söz konusu. Havalar soğuduğunda maliyetler arttığı için üretime ara veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağladı. Erbaa'da üreticiler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle Yeni Mahalle bölgesinde 2020 yılında Tokat Valiliğince tahsis edilen 540 dönümlük alanda 100 serada çiçek üretimine başladı. İlçede çiçek sektöründe yer alanlar, aynı yıl bir araya gelerek Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliğini kurdu. Erbaa'da yıldan yıla artan çiçek üretimi, geçen yıl yaklaşık 10 milyon dala ulaştı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çiçek sektörü, geçen yıl kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağladı. Erbaa'da üreticiler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle Yeni Mahalle bölgesinde 2020 yılında Tokat Valiliğince tahsis edilen 540 dönümlük alanda 100 serada çiçek üretimine başladı. İlçede çiçek sektöründe yer alanlar, aynı yıl bir araya gelerek Erbaa Süs Bitkileri Üreticiler Birliğini kurdu. Erbaa'da yıldan yıla artan çiçek üretimi, geçen yıl yaklaşık 10 milyon dala ulaştı.

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