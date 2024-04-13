Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

Ev almakta zorlanan kişiler için TOKİ tarafından önemli bir açıklama geldi. Arsa satın alarak siz de kendi evinizi kendiniz inşa edebilirsiniz. İşte, detaylar...

Yayın Tarihi: 13.04.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:13
TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

Bir süredir bildiğiniz gibi konut fiyatları artış göstermişti. Özellikle konut fiyatlarının çok yükselmesi insanların ev alışını zorlaştırmaktadır. Hal böyle olunca da insanlar kendi evlerini kendi inşa etmenin yollarını aramaktadır. Bu yol TOKİ tarafından sağlandı. TOKİ, 49 ilde arsa satışı yapılabileceğini açıkladı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Etkinliği kapsamında Türkiye'de 49 ilde uygun fiyatlı arsa satışı yapılacağı duyuruldu. Arsanın uygun fiyatlı satışa sunulmasıyla beraber insanların ev sahibi olmasına da imkan tanınıyor. 

TOKİ 3500 TL Taksitle Satış Yapıyor! 

Arsa

TOKİ tarafından uygun fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. Yapılacak arsa satışı 24 ay vade ile ayda 3500 TL taksitle ödenmektedir. En düşük arsa fiyatı 105 bin TL olarak belirlenmiş olup başvuru yapacak olan kişilerin teminat yatırması şarttır. Arsa değerine göre bu teminat tutarı 10.000 TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkabilmekte. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden tüm aşamaları takip edebilir siz de uygun fiyatlı arsa sahibi olabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
5
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
6
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
7
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!