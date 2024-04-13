TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

Bir süredir bildiğiniz gibi konut fiyatları artış göstermişti. Özellikle konut fiyatlarının çok yükselmesi insanların ev alışını zorlaştırmaktadır. Hal böyle olunca da insanlar kendi evlerini kendi inşa etmenin yollarını aramaktadır. Bu yol TOKİ tarafından sağlandı. TOKİ, 49 ilde arsa satışı yapılabileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Etkinliği kapsamında Türkiye'de 49 ilde uygun fiyatlı arsa satışı yapılacağı duyuruldu. Arsanın uygun fiyatlı satışa sunulmasıyla beraber insanların ev sahibi olmasına da imkan tanınıyor.

TOKİ 3500 TL Taksitle Satış Yapıyor!





TOKİ tarafından uygun fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. Yapılacak arsa satışı 24 ay vade ile ayda 3500 TL taksitle ödenmektedir. En düşük arsa fiyatı 105 bin TL olarak belirlenmiş olup başvuru yapacak olan kişilerin teminat yatırması şarttır. Arsa değerine göre bu teminat tutarı 10.000 TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkabilmekte. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden tüm aşamaları takip edebilir siz de uygun fiyatlı arsa sahibi olabilirsiniz.