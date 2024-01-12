TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor

TOKİ'den o ilde yaşayan vatandaşlara büyük avantaj sunuldu. 290 bin TL'ye ev sahibi olmak mümkün. İşte tüm detaylar...

TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor
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Manyas ilçesinin Kızık Mahallesi'nde gerçekleştireceği büyük ölçekli konut projesinin detaylarını kamuoyuna bildirilirken 625 adet konut ve 2 ticaret merkezini içeren proje, bölgedeki konut ihtiyacın karşılanması asıl amaç haline geldi. Başvuruların 8-12 Ocak tarihleri aralığında alınmasıyla beraber kuralar ise 23 Ocak tarihinde yapılacaktır.

PROJE BİLGİLERİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024
Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)

TOKİ başvuru
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 23 Ocak 2024

BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Başvuru yapılacak il sınırlarında 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak
-Şehir aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetim kategorisinde başvurular için ikametgah süresi en az 3 yıldır.
-Başvuru tarihine kadar 25 yaşını tamamlamamış olmak
-Eşi vefat eden çocuklu dul kadınlarda yaşa bakılmıyor
-Hane içerisine aylık en fazla net 34 bin TL gelirin olması.
-Hane halkı içerisinde yalnızca bir adet başvuru kabul edilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda hepsi geçersiz sayılır.

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