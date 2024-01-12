TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor
TOKİ'den o ilde yaşayan vatandaşlara büyük avantaj sunuldu. 290 bin TL'ye ev sahibi olmak mümkün. İşte tüm detaylar...
Manyas ilçesinin Kızık Mahallesi'nde gerçekleştireceği büyük ölçekli konut projesinin detaylarını kamuoyuna bildirilirken 625 adet konut ve 2 ticaret merkezini içeren proje, bölgedeki konut ihtiyacın karşılanması asıl amaç haline geldi. Başvuruların 8-12 Ocak tarihleri aralığında alınmasıyla beraber kuralar ise 23 Ocak tarihinde yapılacaktır.
PROJE BİLGİLERİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024
Başvuru Bedeli: 1000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 23 Ocak 2024
BAŞVURU KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Başvuru yapılacak il sınırlarında 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak
-Şehir aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetim kategorisinde başvurular için ikametgah süresi en az 3 yıldır.
-Başvuru tarihine kadar 25 yaşını tamamlamamış olmak
-Eşi vefat eden çocuklu dul kadınlarda yaşa bakılmıyor
-Hane içerisine aylık en fazla net 34 bin TL gelirin olması.
-Hane halkı içerisinde yalnızca bir adet başvuru kabul edilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda hepsi geçersiz sayılır.