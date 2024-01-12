TOKİ o ilde yaşayanlara müjdeyi verdi! 290 bin TL'si olana 2+1 sıfır daire satıyor

Manyas ilçesinin Kızık Mahallesi'nde gerçekleştireceği büyük ölçekli konut projesinin detaylarını kamuoyuna bildirilirken 625 adet konut ve 2 ticaret merkezini içeren proje, bölgedeki konut ihtiyacın karşılanması asıl amaç haline geldi. Başvuruların 8-12 Ocak tarihleri aralığında alınmasıyla beraber kuralar ise 23 Ocak tarihinde yapılacaktır.



PROJE BİLGİLERİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 15 adet



Satış Yönetimi: Kuralı Satış



Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)



Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara



İletişim telefon: 444 86 54



Başvuru tarihleri: 08 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024

Başvuru Bedeli: 1000 TL



Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 11 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.)



Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1



Kura Tarihi: 23 Ocak 2024



BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Başvuru yapılacak il sınırlarında 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak

-Şehir aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetim kategorisinde başvurular için ikametgah süresi en az 3 yıldır.

-Başvuru tarihine kadar 25 yaşını tamamlamamış olmak

-Eşi vefat eden çocuklu dul kadınlarda yaşa bakılmıyor

-Hane içerisine aylık en fazla net 34 bin TL gelirin olması.

-Hane halkı içerisinde yalnızca bir adet başvuru kabul edilir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda hepsi geçersiz sayılır.

