Tosyalı, Cezayir'de 2,43 milyon tonla DRI dünya rekoru kırdı

Tosyalı, Cezayir'de 2,43 milyon tonla DRI dünya rekorunu kırdı

Tosyalı, 2025 yılında Cezayir'deki 2. DRI tesisinde gerçekleştirdiği 2,43 milyon ton üretimle dünya DRI üretim rekorunu kırdığını açıkladı. Şirketin Cezayir'deki 1. DRI modülü de 2025 performansıyla dünya genelinde yıllık DRI üretiminde 3’üncü sıraya yerleşti.

Rekorun ayrıntıları ve teknoloji

Açıklamaya göre, 2025'te kaydedilen 2,43 milyon tonluk üretim, 2021'de Tosyalı Algérie'nin ilk DRI modülünün elde ettiği 2,28 milyon tonluk önceki dünya rekorunu geride bıraktı. Bu başarı, MIDREX teknolojisi ile donatılmış tek bir modülde dünya çapında elde edilen en yüksek yıllık DRI üretimi olma özelliğini taşıyor.

Şirket, 2026 yılında söz konusu DRI tesisinde tasarım kapasitesinin üzerinde üretim seviyesine ulaşılmasının öngörüldüğünü de bildirdi.

Yönetimden değerlendirme

Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak Cezayir’deki tesisimizde daha düşük karbon salımı sunan DRI (Direct Reduced Iron-Doğrudan İndirgenmiş Demir) yatırımlarına devam ediyoruz. 2020 yılından bu yana her yıl dünya DRI üretim rekoru kıran Tosyalı Algérie tesisimiz, geçen yıl 2.DRI’ımızın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın en büyük ikiz DRI tesisine sahip tesisi konumuna ulaştı. İkinci DRI tesisi, kullandığı ileri teknoloji sayesinde hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla yüzde 100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu. Bizimle benzer zamanlarda Avrupa’da flexi DRI yatırım kararlarını açıklayan şirketler de oldu. Ancak biz bu kararı alıp yatırımı tamamlayarak üretime geçen ilk şirket olduk. 2025 yılında 2. DRI modülümüzde elde ettiğimiz 2,43 milyon tonluk dünya rekorunun yanında, 1. DRI modülümüz de yıllık üretim performansıyla dünyada 3’üncü sırada yer alarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odaklı yatırım stratejimizin başarısını tescillerken şirket olarak küresel yeşil çelik üreticisi konumumuzu da daha da güçlendirdi"

Tosyalı Algérie ve yatırım planı

Tosyalı Algérie, beş etaplı yatırım planı çerçevesinde geliştirilen mega bir üretim kompleksidir. Dördüncü etabın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ve şirket, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük özel sektör yatırımı olarak Afrika’da farklı bir misyon üstleniyor.

Tosyalı Algérie çatısı altında toplamda 17 mega fabrika ve bir tam entegre liman bulunuyor. 5000’in üzerinde çalışanla faaliyet gösteren şirket, 5 milyon metrekareye yayılmış alanda 8 milyon ton toplam sıvı çelik kapasitesiyle Afrika’nın en büyük entegre demir-çelik tesisi konumunda.

Dördüncü etap yatırımlarıyla şirket, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlere katma değerli ürünler sunarken, düşük karbon emisyonlu yeşil çelik üretimiyle rekabet gücünü artırdı.

Gelecek hedefi ve stratejik konum

Tüm yatırımlar tamamlandığında tesis, yıllık 9,5 milyon ton/yıl yassı ve uzun mamul kapasitesiyle tek komplekste çeliğin her segmentinde üretim yapan, tam entegre ve bağımsız bir merkez haline gelecek. Bu yapı, yalnızca Akdeniz havzası ve Afrika için değil, dünya ölçeğinde de stratejik bir entegre demir-çelik üretim merkezi olmayı hedefliyor.

Tosyalı'nın küresel ayak izi ise 3 kıtada 50'yi aşkın tesis, yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ve 15 bin çalışanla sürüyor.

