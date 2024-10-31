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TotalEnergies'in Üçüncü Çeyrek Gelir Başarısızlığı

TotalEnergies, 2023 üçüncü çeyrek gelirinin düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:59
TotalEnergies'in Üçüncü Çeyrek Gelir Başarısızlığı

TotalEnergies'in Geliri Üçüncü Çeyrekte Düşüş Göstermiştir

Fransız enerji devlerinden biri olan TotalEnergies, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayınladı. Şirketin düzeltilmiş net geliri, yıllık bazda %37’lik bir düşüşle, son üç yılın en düşük seviyesi olan 4,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Düşüşün Nedenleri

TotalEnergies, azalan rafineri marjları ve sondaj faaliyetlerindeki kesintilerin etkisiyle bu sonuçlara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde elde edilen net gelire göre, bu yıl %37 oranında bir gerileme yaşandı. Ayrıca, bir önceki çeyreğe göre de %12,7’lik bir azalış kaydedildi.

Analist Beklentileri Aşamadı

Şirketin 4,1 milyar dolarlık düzeltilmiş net geliri, analistlerin ortalama tahmini olan 4,2 milyar doların altında kaldı. TotalEnergies, bu ayın başlarında, rafineri marjındaki yaklaşık %65’lik düşüşün finansal performansı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekmişti.

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