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Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

Toyota'nın şaşırtıcı kampanyası ile Corolla fiyatları 213.500 TL indirimle cazip hale geldi, otomobil piyasasında büyük bir etki yarattı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 21:43
Toyota'dan çıldırtan indirim kampanyası! Toyota Corolla 213 bin TL birden indirime girdi

Toyota, Türkiye pazarında başarı yakalayan Corolla ve Yaris gibi modellerinde devasa indirimler yaparak etkileyici bir hamle gerçekleştirdi. Corolla fiyatları güncellendi ve rekabeti sertleştirdi. Ayrıca Cross Hybrid SUV için de çeşitli yeni fırsatlar sunuluyor. İşte 2024 Toyota fiyat listesi...

Toyota, sıkı para politikasıyla sarsılan otomobil piyasasını unutturacak çarpıcı bir kampanya başlattı. Corolla fiyatlarını Egea seviyelerine çekerek 213.500 TL'lik ani bir indirimle tüketicileri galerilere çekti. Ayrıca Hybrid SUV modeli için de yeni fırsatlar sunan Toyota, 2024 Corolla özellikleri ve güncel fiyat listesiyle dikkat çekiyor.

COROLLA CROSS HYBRİD SUV

TOYOTA'NIN YENİ HAMLESİ: COROLLA ŞİMDİ DAHA UYGUN!

Fiat'ın Egea Sedan Easy donanım 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyonu kampanyalı olarak 1.305.900 TL'den satılırken, Toyota'nın yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu sadece 1.225.000 TL'ye müşterilere sunuluyor. Bu fiyatla Corolla, Fiat Egea Sedan'dan bile daha uygun bir seçenek sunuyor. Toyota'nın bu agresif fiyat politikası, otomobil piyasasında büyük bir dikkat çekiyor ve tüketicileri galerilere çekiyor.

Diğer yandan, Cross Hybrid SUV modelinde 176.500 TL, 181.500 TL, 197.500 TL, 212.000 TL ve 213.500 TL arasında çeşitli indirimler sunuluyor. Aşağıda, 27 Haziran 2024 tarihli Fiat Egea Sedan Easy donanım, Toyota'nın yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV modellerinin güncel fiyat listesi yer almaktadır.

İşte Toyota'nın yeni Corolla modellerinin versiyonları ve kampanyalı fiyatları:

• 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, normal fiyatı 1.346.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.225.000 TL olarak belirlendi.

• 1.5 Dream Multidrive S versiyonu, normal fiyatı 1.429.000 TL iken kampanyalı fiyatı 1.364.000 TL olarak sunuluyor.

• 1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyonu, normal fiyatı 1.512.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.447.500 TL olarak alıcılarla buluşuyor.

• 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonu, normal fiyatı 1.615.000 TL iken kampanyalı fiyatı 1.550.000 TL olarak sunuluyor.

• 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyonu, normal fiyatı 1.727.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.662.500 TL olarak alıcılarla buluşuyor.

COROLLA CROSS HYBRİD SUV HAKKINDA

TOYOTA'NIN YENİ NESİL COROLLA CROSS HYBRİD SUV FİYATLARI BELLİ OLDU!

İşte 2024 model yılı Toyota Corolla Cross Hybrid SUV'un fiyat listesi:

• 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyonu, normal fiyatı 1.926.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.750.000 TL olarak sunuluyor.

• 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonu, normal fiyatı 1.981.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.800.000 TL olarak alıcılarla buluşuyor.

• 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonu, normal fiyatı 2.157.500 TL iken kampanyalı fiyatı 1.960.000 TL olarak müşterilere sunuluyor.

• 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu, normal fiyatı 2.307.000 TL iken kampanyalı fiyatı 2.095.000 TL olarak alıcılarla buluşuyor.

• 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT versiyonu, normal fiyatı 2.338.500 TL iken kampanyalı fiyatı 2.125.000 TL olarak sunuluyor.

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