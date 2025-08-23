DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.730.684,86 0,89%

TPAO'nın Kırklareli Petrol Arama Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı

Enerji Bakanlığı, TPAO'nun Kırklareli AR/TPO/K/F18-b2 pafta numaralı petrol arama ruhsatını 2 yıl (17 Temmuz 2027'ye kadar) uzattı; Tekirdağ ruhsatları 14 Ekim 2035'e dek geçerli.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 08:59
TPAO'nın Kırklareli Petrol Arama Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı

TPAO'nın Kırklareli petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'deki petrol arama ruhsatının süresini uzattı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun AR/TPO/K/F18-b2 pafta numaralı petrol arama ruhsatının, bu yıldan itibaren 2 yıl süreyle 17 Temmuz 2027’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Tekirdağ'daki işletme ruhsatlarının süresi belirlendi

Ayrıca, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp., Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources Enerji AŞ’nin Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının da 10 yıl süreyle 14 Ekim 2035'e kadar geçerli olması kararlaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı — Baker Hughes Verileri
2
EPDK'den Ön Lisans İddialarına Yanıt: Şeffaf Süreç Vurgusu
3
Acilen 60.000 TL'ye ihtiyacım var diyen koşsun! QNB Finansbank kredi musluğunu fulledi
4
TPAO'nın Kırklareli Petrol Arama Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı
5
EPDK Resmi Gazete'de: Bildirim Tabloları ve Torosgaz Yatırım Tavanı
6
Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu AA- Olarak Teyit Etti
7
Intel'e 8,9 Milyar Dolarlık Yatırım: Trump Yönetimi ile 'Tarihi' Anlaşma

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası