TPAO'nın Şırnak ve Diyarbakır Petrol Ruhsat Süreleri 2027'ye Uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de ilan edildi.

Karar uyarınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın Şırnak'taki "AR/TPO/K/N48-b1, b4" pafta numaralı petrol arama ruhsatı ile Diyarbakır'daki "AR/TPO/K/L44-d1, d2" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süreleri 3 Temmuz 2025'ten 3 Temmuz 2027'ye uzatıldı.

Öte yandan, Efe Jeofizik Enerji Hizm. ve Teknolojileri Petrol Gaz Maden Jeotermal Araş. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerindeki petrol arama ruhsat talebi ile Seyl Enerji AŞ'nin Adıyaman ve Gaziantep'teki arama ruhsat talebinin reddedildiği kaydedildi.

Kararın Önemi

Yayınlanan karar, bölgedeki arama faaliyetlerinin sürekliliği ve ilgili başvuruların değerlendirilmesi açısından belirleyici nitelik taşıyor. Ruhsat sürelerindeki uzatma, TPAO'nun Şırnak ve Diyarbakır'daki çalışmalarına devam etmesine olanak tanıyacak.