TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bilgi paylaşımı, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik öncelikli işbirliği

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak gelişim hedefiyle bir işbirliği protokolü imzalandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni Bursa Perakendeciler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TPF Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında yapıldı. Protokolü TPF Başkanı Ömer Düzgün ve Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında iki ülke arasında perakende sektöründe standartların geliştirilmesi, sürdürülebilirlik uygulamaları, dijital dönüşüm, tüketici koruması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gibi alanlarda kapsamlı işbirliği hedefleniyor.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'de yerel zincirler, bu dönüşümün ana aktörleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu birikimi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol, yalnızca kurumsal bir işbirliği değil aynı zamanda iki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov da Türkiye'nin perakende sektöründe oluşturduğu kurumsal yapı ve standartların Azerbaycan için ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu alandaki deneyimleri, bizim için son derece kıymetli. TPF ile imzaladığımız bu protokol, iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını kurumsal zemine taşıyacak. Özellikle eğitim, sürdürülebilirlik ve tüketici güvenliği konularında birlikte önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte iki ülke temsilcileri, perakende sektörünün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmeler gerçekleştirdi.

