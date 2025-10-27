TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

TPF ve Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak projeler için işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:58
TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bilgi paylaşımı, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik öncelikli işbirliği

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak gelişim hedefiyle bir işbirliği protokolü imzalandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni Bursa Perakendeciler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TPF Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında yapıldı. Protokolü TPF Başkanı Ömer Düzgün ve Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında iki ülke arasında perakende sektöründe standartların geliştirilmesi, sürdürülebilirlik uygulamaları, dijital dönüşüm, tüketici koruması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gibi alanlarda kapsamlı işbirliği hedefleniyor.

TPF Başkanı Ömer Düzgün, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'de yerel zincirler, bu dönüşümün ana aktörleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu birikimi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol, yalnızca kurumsal bir işbirliği değil aynı zamanda iki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendiren stratejik bir adımdır. Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği Başkanı Araz İmanov da Türkiye'nin perakende sektöründe oluşturduğu kurumsal yapı ve standartların Azerbaycan için ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu alandaki deneyimleri, bizim için son derece kıymetli. TPF ile imzaladığımız bu protokol, iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını kurumsal zemine taşıyacak. Özellikle eğitim, sürdürülebilirlik ve tüketici güvenliği konularında birlikte önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte iki ülke temsilcileri, perakende sektörünün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan'ın perakende sektörünü temsil eden...

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan'ın perakende sektörünü temsil eden Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Kamu Birliği arasında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve ortak gelişim hedefiyle protokol imzalandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Azerbaycan'ın perakende sektörünü temsil eden...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TPF ile Azerbaycan Perakende Ağlarının Gelişimi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
Wüst: Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinde Derinleşme İçin Muazzam Potansiyel
3
Sivas'ta 400 Milyon Dolar Yatırımla Yarı İletken Fabrikası Kurulacak
4
Bakan Uraloğlu, DÖKER-1 Tarama Gemisini Tanıttı
5
ABD'de İkinci El Konut Satışları Ocakta Düşük Seyir İzledi
6
UND'den İran'a Türk Araçlarına Yönelik Zorlayıcı Uygulamalara Son Çağrısı
7
VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri