Trabzon’da 2025 Su Ürünleri Denetimleri: 43 Kişiye 3,2 Milyon TL Ceza

Trabzon’da 2025 su ürünleri denetimlerinde 43 kişiye toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandı; 1.491 kg ürün ve 15 istihsal vasıtası kamuya geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:47
Trabzon’da 2025 Su Ürünleri Denetimleri: 43 Kişiye 3,2 Milyon TL Ceza

Trabzon’da 2025 su ürünleri denetimlerinde 43 kişiye idari para cezası

Mevzuata aykırı faaliyetlere ağır yaptırım

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 43 kişiye toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri balık halleri ile perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 254 denetim gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun başlamasıyla birlikte 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerin artırıldığını ve yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan 43 kişi hakkında toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 1.491 kilogram su ürününe el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiği bildirildi. Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen av araçlarının da toplatıldığı ifade edildi.

Toplatılan av araçları ve ekipmanlar arasında 3 bin 650 metre uzunluğunda 11 adet balık ağı, 2 adet algarna donanımı, 1 adet su altı dalış ekipmanı ile 1 takım 3 kancalı çarpma olmak üzere toplam 15 adet su ürünleri istihsal vasıtasının mülkiyetinin kamuya geçirildiği açıklandı.

Yetkililer, denetimlerin sürdürüleceğini ve sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda kurallara uymanın önemine vurgu yaptı.

