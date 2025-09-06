DOLAR
Trabzon'da 8 Aylık Fındık İhracatı 455 Milyon 563 Bin Doları Aştı

Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde 51 bin 779 ton fındık ihracatı yapıldı; döviz girdisi 455 milyon 563 bin dolar oldu, Türkiye ihracatının %31'i Trabzon kaynaklı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:42
Rakamlar, ülke dağılımı ve sezon değerlendirmesi

Trabzon'da ocak-ağustos döneminde 51 bin 779 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığında 455 milyon 563 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye genelinde 175 bin ton fındık ihracatı yapıldığını ve 1 milyar 467 milyon 214 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Cirav, Türkiye'den 118 farklı ülke ile fındık ticareti gerçekleştirildiğini; en çok ihracat yapılan ilk beş ülkenin Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya olduğunu kaydetti.

Bu dönemde Trabzon'dan yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %12 azaldığını, değerde ise %10 düşüş yaşandığını belirten Cirav, buna rağmen Trabzon'un fındık ihracatında ülke içinde birinci sırada olduğunu vurguladı.

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin gerçekleştirdiği fındık ihracatının %31'lik kısmı Trabzon kaynaklı olarak kayıtlara geçti.

Cirav ayrıca, 2024-2025 ihraç sezonunun 12 aylık dönemine ilişkin verileri de paylaştı: Trabzon'dan 88 bin 525 ton karşılığında 784 milyon 57 bin dolar ihracat yapıldı. Buna göre önceki sezonun aynı dönemine kıyasla miktarda %7 artış, değerde ise %16 artış görüldü.

Mehmet Cirav'ın açıklamaları, Trabzon'un fındık ihracatındaki lider konumunu ve hem miktar hem değer açısından bölgenin ekonomik katkısını ortaya koyuyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, açıklamada bulundu.

