DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı Başladı

Trabzon'un Arsin ilçesinde coğrafi işaret tescilli Arsin Foşa fındığının hasadı törenle başladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:02
Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı Başladı

Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Arsin Foşa fındığı hasadı dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Şenkaya Mahallesi'ndeki etkinlikte, üreticiler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törende söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, bu sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, Foşa fındığının marka değerinin yüksekligine dikkat çekti. Koç, kamu ve iş dünyasının çiftçiye destek olacağı yönündeki taahhütlerini de vurguladı.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Foşa fındığının ilçenin en kıymetli ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Sahip olduğu coğrafi işaret, bu niteliğin ve özgünlüğün kurumsal bir ifadesidir. Ancak biz biliyoruz ki bir ürünün kıymeti yalnızca tesciliyle değil, ona yüklenen değerle, verilen emekle ve sağlanan katkıyla ölçülür." dedi.

Üreticilerin Emeğine Değer Veriliyor

Bilgin, coğrafi işaretli fındığı ekonomik değeri yüksek bir marka ürün haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kendisi, "Üreticimizin emeğini katma değere dönüştürecek her adımı destekliyoruz. Fındığımızın tanıtımı, işlenmesi ve pazarlanması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İlk Hasat Gerçekleştirildi

Törende yapılan konuşmaların ardından, üreticiler ve protokol üyeleri, yeni sezonun ilk hasadını fındık bahçesinde gerçekleştirdiler. Törene ayrıca Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali Fuat Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ve ilçe ziraat odaları başkanları ile birçok üretici katıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı...

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı dolayısıyla tören düzenlendi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç (sağda) ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin (solda) törene katıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı...

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı dolayısıyla tören düzenlendi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç (sağda) ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin (solda) törene katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Albaraka Türk'ün 2025 İlk Yarısında Net Karı 9 Milyar 102 Milyon Lira
2
DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve 40. Yıl Gala Yemeği Gerçekleşti
3
Biga Cevizli Lokumu'na Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu
4
İşletmelere Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği: Yeni Dönem Başlıyor
5
İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi: 10 Önemli Soru
6
10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı
7
Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı Başladı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış