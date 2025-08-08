Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı Başladı

Trabzon'da Coğrafi İşaretli Arsin Foşa Fındığı Hasadı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Arsin Foşa fındığı hasadı dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Şenkaya Mahallesi'ndeki etkinlikte, üreticiler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törende söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, bu sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, Foşa fındığının marka değerinin yüksekligine dikkat çekti. Koç, kamu ve iş dünyasının çiftçiye destek olacağı yönündeki taahhütlerini de vurguladı.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Foşa fındığının ilçenin en kıymetli ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Sahip olduğu coğrafi işaret, bu niteliğin ve özgünlüğün kurumsal bir ifadesidir. Ancak biz biliyoruz ki bir ürünün kıymeti yalnızca tesciliyle değil, ona yüklenen değerle, verilen emekle ve sağlanan katkıyla ölçülür." dedi.

Üreticilerin Emeğine Değer Veriliyor

Bilgin, coğrafi işaretli fındığı ekonomik değeri yüksek bir marka ürün haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kendisi, "Üreticimizin emeğini katma değere dönüştürecek her adımı destekliyoruz. Fındığımızın tanıtımı, işlenmesi ve pazarlanması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İlk Hasat Gerçekleştirildi

Törende yapılan konuşmaların ardından, üreticiler ve protokol üyeleri, yeni sezonun ilk hasadını fındık bahçesinde gerçekleştirdiler. Törene ayrıca Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali Fuat Ceylan, Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ve ilçe ziraat odaları başkanları ile birçok üretici katıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı" hasadı dolayısıyla tören düzenlendi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç (sağda) ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin (solda) törene katıldı.

