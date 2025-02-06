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Trabzon'da Kalkan Balıklarının Yaş Belirleme Çalıştayı Başladı

Trabzon'daki çalıştayda uzmanlar, kalkan balıklarının yaşlarını belirlemek için otolitleri inceliyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:41
Trabzon'da Kalkan Balıklarının Yaş Belirleme Çalıştayı Başladı

Trabzon'da Kalkan Balıklarının Yaş Belirleme Çalıştayı Başladı

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE), Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla kalkan balıklarının yaşları üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor.

FAO ve GFCM Desteğiyle Araştırma

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) desteğiyle hayata geçirilen "Türkiye'nin Karadeniz sularında deneysel demersal trol araştırması (GSA 29)" çalıştayı, birçok uzmanı bir araya getiriyor.

Uluslararası Uzman Ekip

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanlar, kalkan balığının otolitlerinden (balık kulak taşı) yaş yapısını belirlemek için yoğun bir çaba içinde.

Yaş Belirleme Yöntemi

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, otolitler üzerinde yapılan incelemelerle kalkan balığının yaşının hesaplandığını belirtti. Otolitlerin, balıkların denizde yön bulmasını ve dengede kalmasını sağlayan küçük kemik parçaları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Otolitlerin üzerinde halka dediğimiz yapılar açık ve koyu renklerde bulunmaktadır. Bir açık ve bir koyu renkli halka, balığın bir yaşını temsil eder," dedi.

Stok Yönetiminin Önemi

Kasapoğlu, kalkan balığının stokunu bilmenin, uluslararası alanda kota paylaşımlarında Türkiye'nin elini güçlendirdiğini vurguladı. "Türkiye, Karadeniz'de kalkanı en fazla avlayan ve en yüksek kotaya sahip olan ülkedir," şeklinde konuştu.

Uzmanlarla Birlikte Çalışmalar Devam Ediyor

Uzmanların katılımıyla yapılan çalıştayda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden gelen araştırmacılar, arşivde bulunan otolitlerin yaşlandırmasını yeniden yapıyor. Kasapoğlu, bu sayede bir metot birliği sağlanarak stok yönetimine katkı sunulacağını belirtti.

Daha önce barbunya ve çaça balıklarıyla ilgili de çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Kasapoğlu, proje bünyesinde SUMAE’de otolit merkezi kurulması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Çalışmaların yarına kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden...

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanların da katılımıyla kalkan balığının yaşları belirleniyor. Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan gelen uzmanlar, kalkan balığının otolitlerinden (balık kulak taşı) yaş yapısını belirlemek için çalışma yürütüyor. SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden...

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanların da katılımıyla kalkan balığının yaşları belirleniyor. Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan gelen uzmanlar, kalkan balığının otolitlerinden (balık kulak taşı) yaş yapısını belirlemek için çalışma yürütüyor. SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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