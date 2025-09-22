Trump açıkladı: TikTok'u devralacak Amerikalı ortaklar belli oldu

Trump açıkladı: TikTok devralma konsorsiyumundaki Amerikalı ortaklar

ABD Başkanı Donald Trump, veri güvenliği kaygıları nedeniyle devri gündemde olan sosyal medya platformu TikTok u devralacak Amerikan konsorsiyumun üyelerini açıkladı.

Konsorsiyumda yer alacak isimler

Fox News yayını sırasında konuşan Trump, konsorsiyumda Larry Ellison (Oracle kurucusu ve CEO), Michael Dell (Dell kurucusu ve CEO) ile medya grubu News Corp un kurucusu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ve oğul Lachlan Murdoch ın yer alacağını bildirdi.

Trump, katılımcılar için "Onlar iyi bilinen insanlar. Larry Ellison onlardan biri. O katılacak. Harika bir adam. Michael Dell katılacak. Bunu size söylemeyi istemezdim ama Lachlan adında bir adam da var. Ve Rupert Murdoch da muhtemelen grupta yer alacak" ifadelerini kullandı.

Denetim ve algoritma kontrolü

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News a yaptığı açıklamada platformun denetiminin Oracle öncülüğündeki 7 kişilik bir kurul tarafından sağlanacağını ve kurulda 6 kişinin Amerikalı olacağını belirtti. Sözcü Leavitt ayrıca platformun algoritmasının da Amerikan kontrolünde olacağını vurguladı.

Yasal süreç ve zaman çizelgesi

ABD Temsilciler Meclisi 13 Mart 2024 te kabul edilen ve daha sonra 24 Nisan 2024 te dönemin Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan 'Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası' TikTok un yasaklanmasının yolunu açmıştı.

Söz konusu yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının şirketin varlıklarının yüzde 80 ini Amerikan ortaklara devretmemesi halinde TikTok un ABD de yasaklanmasını öngörüyor. Kongre nin ByteDance in 19 Ocak 2025 e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmıştı. Ancak 20 Ocak ta göreve başlayan Başkan Donald Trump son tarihin süresini, sonuncusu 17 Eylül 2025 te olmak üzere, başkanlık kararnameleriyle dört kez uzatmıştı.

Trump ile Şi görüşmesi ve son durum

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 19 Eylül de yapılan telefon görüşmesinde TikTok un durumu ele alınmıştı. Görüşmenin ardından Trump, Truth Social hesabından Şi ile TikTok un devri konusunun da yer aldığı verimli bir görüşme yaptıklarını ve anlaşma onayı için Şi ye teşekkür ettiğini duyurmuştu. Oval Ofis te düzenlediği basın toplantısında da Trump, "Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık ve TikTok anlaşmasını onayladık, şu anda süreç devam ediyor. Harika yatırımcılarımız var. Bu anlaşmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.

Çin tarafı ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada anlaşmanın onaylanıp onaylanmadığına dair net bir bilgi paylaşmadı. Açıklamada Şi nin, Çin hükümetinin ByteDance in isteklerine saygı duyduğunu ve Çin yasalarına uygun, her iki tarafın çıkarlarını dengeleyen bir çözüm için piyasa kurallarına uyum doğrultusunda ticari müzakerelerin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.

Not: Haberde yer alan kişi, kurum, tarih ve sayısal veriler orijinal kaynakla korunmuştur.