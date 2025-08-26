Trump: Fed'de Çok Kısa Sürede Çoğunluğu Elde Edeceğiz

Başkanın açıklamaları ve Cook'un görevden alınması

ABD Başkanı Donald Trump, Lisa Cook'un ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden alınmasının ardından, banka yönetiminde kısa sürede çoğunluğu elde edeceklerini söyledi.

Trump, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının Cook'un görevine son verilmesine ilişkin sorularını yanıtlarken, Cook'un dava açma niyetine dair görüşünü de paylaştı. Trump, "Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlalini, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu." ifadelerini kullandı.

Cook'un yerine aday düşündüğüne ilişkin soru üzerine Trump, bu görev için iyi adaylar olduğunu belirtti.

Powell eleştirisi ve konut piyasası vurgusu

Fed Başkanı Jerome Powell hakkında da konuşan Trump, Powell'ı "kötü bir tavsiye" ile göreve aday gösterdiğini söyledi ve Powell'a "çok geç" lakabını taktığını belirtti. Trump, Powell'ın görevinin ülkeye maliyetler getirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini öne sürdü.

Trump, konut sektörünün iyi durumda olduğunu ancak "Powell'ın yüksek faiz oranları" nedeniyle sektörün olması gerekenden daha zayıf olduğunu savundu ve bu sorunu "Neyse ki çok çabuk gidiyor." sözleriyle yakında çözeceklerini söyledi.

Başkan, geleceğe ilişkin olarak "Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, yüksek faizlerin konut sektöründeki temel sorun olduğunu vurgulayarak, "Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak." ifadelerini kullandı.