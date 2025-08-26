Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u 'Mortgage Beyanı' Gerekçesiyle Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u, mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere atıfta bulundu ve "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." dedi.

Neden görevden alındı?

Mektubunda Trump, söz konusu yasanın, kendi takdirine bağlı olarak "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirtti ve Cook'u görevden alması için yeterli neden bulunduğunu savundu.

Trump, Cook'un "bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden" bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı ve "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fed'in faiz oranlarını belirleme, rezerv ve üye bankaları düzenleme konusundaki büyük sorumluluğuna işaret ederek, Amerikan halkının politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan, Cook'un davranışını "finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız" olarak nitelendirerek, bunun Fed içindeki yetkinliğini ve güvenilirliğini sorgulamaya yol açan ağır bir ihmal olduğunu belirtti. Sonuç olarak, "bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği" sonucuna vardığını ifade etti.

Önceki istifa çağrısı ve Cook'un yanıtı

Geçen hafta Trump, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşmış ve "Cook hemen istifa etmelidir." demişti.

Bu iddialar ve Trump'ın istifa çağrısının ardından Cook, Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturma açılması talebinde bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savundu. Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yapmıştı.

Olay, Fed içindeki denetim, güven ve yetkinlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.