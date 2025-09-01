Trump: Hindistan ABD tarifelerini sıfırlamayı teklif etti

Truth Social üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uyguladığı tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamasını Truth Social üzerinden yaptı.

Trump, ABD'nin Hindistan ile çok az ticaret yapmasına rağmen ülkenin onlarla büyük miktarda iş yaptığını belirterek bunun dengesiz bir ilişki olduğunu vurguladı. Trump, bunu şu sözlerle özetledi: başkaca bir deyişle, onlar en büyük müşteri alan bize büyük miktarda mal satıyor ama biz onlara çok az satıyoruz; şimdiye kadar tamamen tek taraflı bir ilişkiydi ve onlarca yıldır böyleydi.

Trump, dengenin bozulmasının nedenini Hindistan'ın şimdiye kadar ABD'ye diğer ülkelerden çok daha yüksek gümrük vergileri uygulamasına ve ABD'li işletmelerin Hindistan'a satış yapamamasına bağladı.

Bu durumu tamamen tek taraflı bir felaket olarak nitelendiren Trump, ayrıca Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ise ABD'den aldığını kaydetti.

Trump, Hindistan'ın tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiğini belirterek şimdi tarifelerini sıfıra indirmeyi teklif ettiler ama artık geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar. ifadelerini kullandı.