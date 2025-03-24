Trump, Karşılıklı Tarifelerde Ülkeler için Muafiyet İmkanını Değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini açıkladı ve 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:46
Trump, Karşılıklı Tarifelerde Ülkeler için Muafiyet İmkanını Değerlendirdi

Trump, Karşılıklı Tarifelerde Muafiyet İmkanını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıklanması beklenen karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etti. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bu konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muafiyet Tanınabilecek Ülkeler

Gelecek hafta uygulanması planlanan tarifelerde bazı ülkelere ya da sektörlere muafiyet tanınıp tanınmayacağı sorulduğunda Trump, "Birçok ülkeye muafiyet tanıyabilirim. Bu karşılıklı bir durum ancak bundan daha da nazik olabiliriz. Biliyorsunuz, uzun zamandır birçok ülkeye çok iyi davrandık." dedi.

Kurtuluş Günü ve Tarifeler

Trump, 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirirken, önümüzdeki günlerde ithal otomobil, kereste ve çiplere yönelik tarifeler açıklayacağını duyurdu. Ancak bu tarihin "büyük bir gün" olacağına vurgu yaptı.

Vergi İlişkileri Üzerine Açıklamalar

Başkan Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili olarak, “Bize uyguladıklarından daha azını alabiliriz çünkü bizden o kadar fazla vergi aldılar ki bunu kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Başka bir deyişle, bizden o kadar çok vergi aldılar ki bizden aldıkları vergiyi onlara uygulamaktan utanıyorum.” ifadelerini kullandı. Trump, "Ancak önemli bir miktar olacak ve bunu 2 Nisan'da duyacaksınız." dedi.

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