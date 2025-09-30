Trump'tan ithal kereste ve ahşap ürünlere yeni gümrük vergisi

Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste için yüzde 10; döşemeli ahşap ve mutfak/banyo dolapları için kademeli yüzde 25–50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 05:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 05:25
Trump'tan ithal kereste ve ahşap ürünlere yeni gümrük vergisi

Trump'tan ithal kereste ve ahşap ürünlere yeni gümrük vergisi

ABD, ahşap ürünlerinde ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife kararı aldı

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımlandığı duyuruldu.

Bildiride, söz konusu kararın, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ahşap ürünleri ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği tespitine dayandığı belirtildi.

Detaylara göre ham ve işlenmiş kereste ithalatına uygulanacak tarife oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bazı döşemeli ahşap ürünlere uygulanacak tarife başlangıçta yüzde 25 olacak ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.

Mutfak ve banyo dolaplarına ilişkin tarife de ilk etapta yüzde 25 olarak uygulanacak; bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükselecek.

Söz konusu tarife oranlarının yürürlülük tarihi 14 Ekim olarak açıklandı.

Ayrıca bildiride, ABD ile ticaret anlaşması yapan bazı büyük ekonomiler için daha düşük tarife oranlarının uygulanacağı kaydedildi. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerde tarife yüzde 10'u geçmeyecek; AB ve Japonya'dan gelen ürünlerde ise tarife yüzde 15'i aşmayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan ithal kereste ve ahşap ürünlere yeni gümrük vergisi
2
Rusya'da Nakit Döviz Çekimi Kısıtlamaları 6 Ay Daha Uzatıldı
3
DTÖ: 2024’te Küresel Ticarette İlımlı Toparlanma Bekleniyor
4
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.568,33'te
5
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Ünlü Portföy %336,01 ile Zirvede
6
Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Ekonomiye Katkı Sağlayacak
7
Perakende Günleri 2025 Başladı: Sektörün Geleceği Tartışılıyor

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı