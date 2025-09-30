Trump'tan ithal kereste ve ahşap ürünlere yeni gümrük vergisi

ABD, ahşap ürünlerinde ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife kararı aldı

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımlandığı duyuruldu.

Bildiride, söz konusu kararın, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ahşap ürünleri ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği tespitine dayandığı belirtildi.

Detaylara göre ham ve işlenmiş kereste ithalatına uygulanacak tarife oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bazı döşemeli ahşap ürünlere uygulanacak tarife başlangıçta yüzde 25 olacak ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.

Mutfak ve banyo dolaplarına ilişkin tarife de ilk etapta yüzde 25 olarak uygulanacak; bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükselecek.

Söz konusu tarife oranlarının yürürlülük tarihi 14 Ekim olarak açıklandı.

Ayrıca bildiride, ABD ile ticaret anlaşması yapan bazı büyük ekonomiler için daha düşük tarife oranlarının uygulanacağı kaydedildi. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerde tarife yüzde 10'u geçmeyecek; AB ve Japonya'dan gelen ürünlerde ise tarife yüzde 15'i aşmayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.