Alaşehir'de İğde Ağaçları Hızla Azalıyor: Kilosu 200 TL

Alaşehir'de iğde ağaçları hızla azalıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağlık açısından büyük faydalarıyla bilinen iğde ağaçlarının sayısı hızla azalıyor. Eskiden her evin bahçesinde bulunan iğde, bugün semt pazarlarında bile zor bulunurken kilosu 200 TL'den alıcı buluyor.

Çiftçinin uyarısı

Alaşehir'de çiftçilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Akçam, arazisinde tek kalan iğde ağacını korumak için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Eskiden her ailenin bahçesinde mutlaka bir iğde ağacı bulunduğunu dile getiren Akçam, 'Atalarımız iğdenin faydalarını anlatırdı. Her akşam çerez olarak yerdik. Ancak iğde ağaçları her yıl azalıyor, nesli tükenmek üzere' dedi.

Şifa kaynağı: Meyve, yaprak, çekirdek, çiçek

Bir zamanların uzun kış gecelerinin vazgeçilmez meyvesi olan iğde, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişmesine rağmen üretimi giderek düşüyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülen iğde; meyvesi, yaprağı, çekirdeği ve çiçeğiyle şifa kaynağı olarak biliniyor.

İğde; sindirim sistemini düzenlerken, kabızlığı önlemesi, bağışıklığı güçlendirmesi, kolesterolü düşürerek kalp sağlığını desteklemesi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olması, karaciğer yağlanmasını azaltabilmesi ve böbrek taşı düşürmeye katkı sağlamasıyla biliniyor.

İğde çekirdeği tozu da antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle mide–bağırsak enfeksiyonlarına, ödem atımına ve yara iyileşmesine destek olduğu; kan basıncını düşürmeye, kronik hastalık riskini azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olduğu öğrenildi.

İğdenin yaprağı, çiçeği ve meyvesi çay olarak tüketilebiliyor. Bir bardak sıcak suya birkaç iğde eklenerek hazırlanan iğde çayı da özellikle Alaşehir bölgesinde sıkça tercih ediliyor.

Pazarda nadir ve pahalı

Alaşehir semt pazarında artık nadir bulunan iğde, kilosu 200 TL'den alıcı buluyor. Yerel üretimin azalması ve ağaç sayısının düşmesi, iğdeyi hem nadir hem de maliyeti yüksek bir ürün haline getirdi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK FAYDALARIYLA BİLİNEN İĞDE AĞAÇLARININ SAYISI HIZLA AZALIYOR. ESKİDEN HER EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN İĞDE, BUGÜN SEMT PAZARLARINDA BİLE ZOR BULUNURKEN KİLOSU 200 TL’DEN SATILIYOR.