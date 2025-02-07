Trump, US Steel'in Nippon Steel'e Satışını Değerlendiriyor

Trump'ın US Steel Satışı Üzerindeki İncelemesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in, Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satışına izin vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CBS News'ün haberine göre, henüz nihai bir karar vermemiş olsa da, Trump'ın satış işlemlerinin tamamlanmasına izin verme olasılığını düşündüğü bildirildi.

Beyaz Saray'daki Görüşmeler

Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yapılan görüşmelerde Trump, US Steel'in satışı konusundaki tutumunu değiştirmediğini belirtti. Trump, bu konuyu Başbakan İşiba ile yeniden ele alacaklarını açıkladı.

Trump'ın Önceki Yorumları

Geçen yıl aralık ayında Truth Social hesabında bir paylaşım yapan Trump, "Bir zamanların büyük ve güçlü US Steel'inin yabancı bir şirket, Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasına tamamen karşıyım" ifadesini kullanmıştı. Anlaşmanın gerçekleşmesine engel olacağını vurgulamıştı.

US Steel, 18 Aralık 2023'te Nippon Steel'in 14,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla şirketi satın almayı planladığını duyurdu. Ancak, eski ABD Başkanı Biden yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu satışı durdurmak için harekete geçmiştir.

Yasal Mücadeleler

Nippon Steel ve US Steel, anlaşmanın engellenmesine yönelik girişimlerde bulunan ABD yönetimi ile çelik işçileri sendikasına iki ayrı dava açmışlardı.