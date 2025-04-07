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TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı

Türkiye Sigorta Birliği, sektörün ESG dönüşümünü hızlandırmak için yeni bir kılavuz yayımladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:40
TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı

Türkiye Sigorta Birliği'nden Sürdürülebilirlik Adımı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında dönüşümünü hızlandırmak amacıyla "Sigorta Sektörüne Yönelik Sürdürülebilirlik Kılavuzu"nu yayımladı.

Kılavuzun İçeriği

TSB'den yapılan açıklamalara göre, birlik uzmanları ve Yeşil Dönüşüm Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz, "Sigorta Sektörünün Temel Sürdürülebilirlik İlkeleri" çerçevesinde sektörün nasıl şekillenmesi gerektiğini ele alıyor.

Kılavuz, sigorta şirketlerinin ESG çerçevesinde stratejilerini güçlendirmeleri için yol gösterici bir kaynak niteliği taşırken, iklim değişikliği riskleri, yeşil finansman modelleri, sürdürülebilir sigorta ürünleri, sorumlu yatırım stratejileri ve kurumsal yönetim ilkeleri gibi kritik başlıkları kapsıyor.

Uluslararası Standartlarla Uyum

Sürdürülebilirlik Kılavuzu, sektörün uluslararası standartlar ve yerel düzenlemelerle uyumlu bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kılavuzda öne çıkan başlıklar arasında İklim Değişikliği ve Afet Risk Yönetimi, Yeşil Finansman ve Sürdürülebilir Ürünler, ESG Odaklı Kurumsal Yönetim ve Küresel Taahhütlerle Uyum yer alıyor.

TSB Başkanı'nın Değerlendirmesi

TSB Başkanı Uğur Gülen, kılavuz ile ilgili açıklamalarında, "Sürdürülebilirlik artık tüm sektörler için olduğu gibi sigorta sektörü için de stratejik bir önceliktir. Yayımladığımız bu kılavuzla sektörümüzün ESG alanındaki dönüşümüne katkı sağlamayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşasına destek olmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

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