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TSKB'den 9 Aydaki Kredi Büyümesi ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 9 aylık süreçte ciddi bir kredi büyümesi gerçekleştirdi ve sürdürülebilir projelere yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:44
TSKB'den 9 Aydaki Kredi Büyümesi ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

TSKB'nin Kredi Büyümesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2023 yılında ilk 9 ayda kurdan arındırılmış bazda %11,5 kredi büyümesi sağlayarak kredi portföyünü 167 milyar liraya çıkardı.

Finansal Sonuçlar ve Performans

TSKB, 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankanın konsolide olmadan hazırlanan tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 221 milyar liraya ulaştı. Kredi faaliyetlerinin yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarından elde edilen komisyon gelirleri de önemli bir artış gösterdi. Çeyrek dönem net karı %7 artışla 7 milyar liraya ulaşırken, yıllık bazda bu oran %40 olarak belirlendi. Bankanın öz kaynak karlılık oranı ise %37,4 olarak kaydedildi.

Genel Müdür Bilgiç'in Değerlendirmeleri

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Geçmiş dönemde, hedeflerimizle uyumlu olarak sektörümüzde güçlü bir performans sergiledik. Bu süreçte, yenilenebilir enerji projeleri gibi sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çeşitli alanlarda müşterilerimize 1,5 milyar dolar tutarında uzun vadeli kredi desteği sağladık," sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

TSKB, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bilgiç, 6 Şubat 2023 sonrası Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine destek olmak adına çeşitli finansman anlaşmaları yaptıklarını vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Yeni Projeler

TSKB, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu (ITFC) ile 50 milyon dolar değerinde finansman anlaşması imzalarken, ekim ayında 350 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlemler, TSKB'nin büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Bilgiç, bankanın değer yaratma modelinin merkezinde insanın yer aldığını belirterek, nitelikli insan kaynaklarının TSKB’yi farklı kılan en önemli unsur olduğunu ifade etti. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti. TSKB, 11'inci Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde de "2053'e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma" konulu raporlarıyla ödül aldı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yılın 9 ayında kredi portföyünü kurdan arındırılmış...

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yılın 9 ayında kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,5 artışla 167 milyar liraya yükseltti. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, açıklamalarda bulundu.

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TSKB'den 9 Aydaki Kredi Büyümesi ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

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