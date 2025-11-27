Tuğba Kuruyemiş 127. Şubesini Kadın Eliyle Aydın'da Açtı

Açılışa yoğun ilgi, kadın istihdamı ve yerli üretim vurgusu

Aydın’ın köklü markalarından Tuğba Kuruyemiş, il merkezinde 127. şubesini hizmete açtı. Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde açılan yeni mağazanın açılış kurdelesi kadınlar tarafından kesildi; mağaza açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta yapılan özel indirimler nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken, firma üstün lezzet ödüllü ürünlerinde indirim uyguladı ve mağazaya gelenlere ürün ikramında bulundu. Yeni şubede lokum, çikolata ve kahve üretimine yönelik yeni birimler de hizmete alındı.

Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük, açılışa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek firmayı ve istihdam politikalarını anlattı. Yörük, şu ifadeleri kullandı: "1980 yılında Aydın’da kurulan işletmemiz 127 mağaza ve bin 500 çalışanıyla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Aydın’da da çok özel bir mağazamız oldu. İçeride lokum ve çikolata imalatı, kahve üretimi gibi yeni birimler ekledik. Aydın bizim memleketimiz, hemşehrilerimizin olduğu yer. Aydın markasını da yıllardır tüm Türkiye’deki birçok il ve ilçede övünerek sunmaktayız. Üretim yerimiz Kardeşköy’de. Orada da 600 personel istihdam etmekteyiz ve bunların birçoğu da kadın eleman. Geçtiğimiz günlerde de bizim için anlamlı bir ödül aldık. Türkiye genelinde kadın çalışan sayısı işletmelerde yüzde 35 iken bu oran biz de yüzde 85’dir. Bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz. İşletme sahibi kadın çalışanı çok desteklemektedir"

Yörük, yerli üretime verdikleri önemi de vurgulayarak markanın üretim kaynaklarına değindi ve geleceğe dönük hedefleri paylaştı: "Aydın bölgesinde önemli olan incir üretimi, Denizli’de önemli olan leblebi üretimi, Adana’da fıstık üretimi başta olmak üzere her fırsatta yerli ürün ve yerli üretimi destekleyen işletme sahibimiz Ahmet Bey bu konuda çok hassastır. Aydın’da da ürünlerimizi üretip yine tüm il ve ilçelere sunmaktayız. Bugün de yoğun bir açılışımız ve halkın teveccühü var. Şimdilik hedeflerimiz arasında Bursa’da, İzmir’de, Aydın’da bir mağaza daha açmak ve nasipse Bulgaristan’a doğru yol almaktayız"

Açılış töreninde ayrıca hediyeli mini yarışmalar düzenlendi; törende Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu üyeleri ve Aydınlı iş insanları da hazır bulundu. Firma, bölgedeki büyümesini kadın istihdamını ön plana çıkararak sürdürmeyi hedefliyor.

