TÜİK 10 Sözleşmeli Personel ve 14 Uzman Yardımcısı Alacak

TÜİK Personel Alımı Duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Sözleşmeli Personel Alımı

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanıyor. Adaylar, başvurularını bugünden itibaren 9 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecekler.

Süresinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan adayların yerleştirme işlemleri, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak, her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlayarak puan sıralamasıyla yapılacak. Ayrıca, her birim için ilan edilen pozisyon kadar yedek aday da belirlenecek. Eşit puana sahip adaylar arasında öncelik sırası ise mezuniyet ve doğum tarihine göre belirlenecek.

Uzman Yardımcısı Alımı

TÜİK, uzman olarak yetiştirilmek üzere merkez teşkilatına sınavla 14 uzman yardımcısı alacak. Adayların başvuru süreci 4 Aralık saat 18.00'e kadar devam edecek. Sınav için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Giriş sınavı sözlü şekilde ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sınava ilişkin detaylara Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden erişebilecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.