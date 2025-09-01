TÜİK: 2023'te Toplam Arzın %81,1'i Sanayi Üretiminden

TÜİK 2023 Arz ve Kullanım Tablolarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Arz ve Kullanım Tabloları" ile "Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları"nı yayımladı. Çalışmalar, Avrupa Birliği'ni (AB) takiben Ulusal Hesaplar Sistemi'nde yapılan ana revizyon kapsamında ve Ulusal Hesaplar Sistemi ile Avrupa Hesaplar Sistemi standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Temel Bulgular

Tablolara göre ekonomide toplam arzın %81,1'i sanayi üretiminden oluşurken, ithalatın payı %14,3 ve net vergilerin (vergiler eksi sübvansiyonlar) payı %4,6 olarak kayıtlara geçti.

Toplam üretimde imalat sanayisi %33 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu, toptan ve perakende ticaret %11,1 ve inşaat %9,1 izledi.

Girdi-Çıktı Analizleri ve Metodoloji

Çalışmada temel ve alıcı fiyatlarla derlenen bir önceki yıla ilişkin Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. Bu tablolar temel alınarak, 64 ürün grubuna göre üründen ürüne 2023 Girdi-Çıktı Tabloları hazırlandı.

Sanayi grupları için NACE Rev. 2, ürün grupları için ise CPA Rev. 2.1 sınıflandırmaları kullanıldı. Her sanayinin üretimi ve ara tüketimi esas alınarak girdi-çıktı oranları hesaplandı.

Üretim sürecinde ara tüketim harcaması en yüksek olan sektör 0,83 girdi-çıktı oranı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bunu 0,70 ile imalat sanayisi ve 0,69 ile inşaat takip etti.

Sanayilerden bağımsız olarak, ürün teknoloji varsayımı kullanılarak üründen ürüne yurt içi, ithalat ve toplam girdi-çıktı tabloları A64 düzeyinde oluşturuldu.