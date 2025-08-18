TÜİK 9 Bilişim Personeli, Kıyı Emniyeti 3 Deniz Trafik Operatörü Alacak

TÜİK ve Kıyı Emniyeti yeni personel alımlarını duyurdu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı gerçekleştirecek.

Kıyı Emniyeti: 3 daimi işçi olarak deniz trafik operatörü alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde, 3 deniz trafik operatörü istihdam edecek. Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde yapılabilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilebilecek. İlana ilişkin detaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden incelenebilir.

Türkiye İş Kurumu, nihai listelerin ulaşmasının ardından sözlü sınav ve mülakatın yeri, saati ve tarihini ayrıca duyuracak.

TÜİK: 9 sözleşmeli bilişim personeli için sınav yapılacak

TÜİK, Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi daire başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav düzenleyecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden bugünden itibaren elektronik olarak alınacak ve son başvuru 1 Eylül saat 18.00'de sona erecek. Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Uygulamalı ve sözlü sınavlar 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.

Her iki kurumun ilan ve sınav takvimiyle ilgili detayların Resmi Gazete duyuruları ile duyurulduğu belirtildi.