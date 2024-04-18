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TÜİK açıkladı: Mart ayında 100 binden fazla konut satışı gerçekleşti

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde Mart ayında 105 bin 394 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın Mart ayına göre satışlar yüzde 0.1 oranına azaldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:23
TÜİK açıkladı: Mart ayında 100 binden fazla konut satışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında gerçekleşen konut satışları ile ilgili verileri açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Mart ayına göre konut satışlarında yüzde 0.1 oranında düşüş görüldü. 2024 senesinin Mart ayında yapılan konut satışları sayısı ise 105 bin 394 olarak duyuruldu.

Konut satışlarının en çok yapıldığı yer İstanbul oldu. İstanbul’da Mart ayında toplamda 19 bin 40 konut satışı gerçekleşti ve tüm satışların yüzde 18.1’i burada yapıldı. Toplam 9 bin 523 satış ile İstanbul’u Ankara takip etti. İzmir ise 6 bin 413 konut satışı ile listede 3. sırada yer aldı. En az konut satışı ise Ardahan’da oldu. Bu ilde toplam 23 konut satıldı.

Satışı yapılan konutların yüzde 32.6’sı ikinci el

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Mart ayındaki tüm konut satışlarının yüzde 32.6’sı ikinci el konutlardan oluştu. İkinci el konutların satışında, önceki yılın Mart ayına göre yüzde 4.6’lık bir artış oldu. Mart ayı içerisinde toplamda 34 bin 399 ikinci el konut satışı yapıldı.

Yabancılara konut satışında azalma

Açıklanan verilere göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, 2023’ün Mart ayına göre yüzde 47.9 oranında ciddi bir düşüş gözlemlendi. 2024 Mart ayı içerisinde yapılan tüm konut satışlarında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 1.7 orana sahip oldu. İstanbul’da 652, Antalya’da 618, Mersin’de ise 151 konut yabancılara satıldı.

Türkiye’den Mart ayında konut alan yabancılar arasında ilk sırada Rusya, ikinci sırada İran ve üçüncü sırada Ukrayna vatandaşları yer aldı.

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