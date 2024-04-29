TÜİK açıkladı: Nisan ayı ekonomik güven endeksinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına dair ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan verilere göre, Mart ayında 100.0 olan endeks, Nisan’da yüzde 1.0 oranında bir gerileme ile 99.0 değerine düştü.

Öte yandan verilere göre, Nisan ayında tüketici güven endeksi ise yüzde 1.4 oranında bir artış gösterdi ve 80.5 değerine çıktı. Hizmet sektöründe ise güven endeksinin yüzde 2.8 oranında azaldığı ve bu azalma ile 117.1 değerine gerilemiş olduğu görülüyor. Perakende ticaret sektörü için de güven endeksi yüzde 1.9 oranında yükseldi ve değer 115.5’i gördü.

Reel kesim (imalat sanayi) ve inşaat sektörü için ise güven endeksinin sabit şekilde kaldığı görülüyor.