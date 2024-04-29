Bist 100
9.984,95 0%
DOLAR
32,37 -0,22%
EURO
34,73 -0,07%
ALTIN
2.424,25 -0,09%

TÜİK açıkladı: Nisan ayı ekonomik güven endeksinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı güven endeksine dair verileri paylaştı. Verilere göre, Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 1.0 oranında düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:20
TÜİK açıkladı: Nisan ayı ekonomik güven endeksinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına dair ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan verilere göre, Mart ayında 100.0 olan endeks, Nisan’da yüzde 1.0 oranında bir gerileme ile 99.0 değerine düştü.

Öte yandan verilere göre, Nisan ayında tüketici güven endeksi ise yüzde 1.4 oranında bir artış gösterdi ve 80.5 değerine çıktı. Hizmet sektöründe ise güven endeksinin yüzde 2.8 oranında azaldığı ve bu azalma ile 117.1 değerine gerilemiş olduğu görülüyor. Perakende ticaret sektörü için de güven endeksi yüzde 1.9 oranında yükseldi ve değer 115.5’i gördü.

Reel kesim (imalat sanayi) ve inşaat sektörü için ise güven endeksinin sabit şekilde kaldığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak

Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Sofralara çok yakışan en pratik havuç tarator tarifi!

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak

Mayıs ayında bu burçların şansı dönecek! Aşkta ve parada kazanacak burçlar

İkramiye gibi 15.000 TL nakit ödeme! Emeklilere bu sefer talih kuşu kondu

İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

Bakan Bayraktar acil koduyla açıkladı: 25 metreküp bedava doğalgaz o kesim için bedava olacak

Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı