TÜİK dış ticaret verilerini duyurdu: Şubat ayında 1.5 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, dış ticaret haddi bir önceki yıla göre 1,5 puan artış gösterdi ve Şubat ayında 86,7 seviyesine yükseldi.

İhracatta Şubat ayı verileri

İhracat birim değer endeksi, 2023’ün Şubat ayına göre yüzde 4,3 oranında azalmış olduğunu gösteriyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu azalma, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 6,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 olarak görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan ihracat miktar endeksi ise 2023’ün Şubat ayına göre yüzde 18,6 oranında artış gösterdi. Verilerde yer almakta olan bilgilere göre artışlar, içecek ve tütünde yüzde 32,2, ham maddelerde yüzde 22,2, yakıtlarda yüzde 60, imalat sanayinde yüzde 14,7 oranında gerçekleşti.

İthalatta Şubat ayı verileri

TÜİK verileri, ithalat birim değer endeksinin de 2023’ün Şubat ayına göre yüzde 5,9 azaldığı gösteriyor. Endekste yer alan azalma gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 17, ham maddelerde yüzde 4,1, imalat sanayinde yüzde 3,8 oranında görüldü.

Verilere göre ithalat miktar endeksi ise 2023’ün Şubat ayına göre yüzde 3,5 azalmış durumda. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 olarak görüldü. Diğer yandan ham maddelerde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 2,8 imalat sanayinde yüzde 9,7 oranında bir artış görüldü.