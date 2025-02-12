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TÜİK'in Aralık 2024 Dış Ticaret Endeksi Verileri Açıklandı

TÜİK, Aralık 2024 dış ticaret endekslerinde ihracatın %1, ithalatın %0,7 arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:28
TÜİK'in Aralık 2024 Dış Ticaret Endeksi Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ait dış ticaret endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %1 artarken, ithalat birim değer endeksi %0,7 oranında yükseldi.

Aralık 2024'te ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla gıda, içecek ve tütünde %8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,6 artış gösterirken; yakıtlarda %5,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 azalma kaydedildi.

Öte yandan, ithalat birim değer endeksi Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda %0,7 artarken, gıda, içecek ve tütünde %5, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,6 artış gözlemlendi. Ancak, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,6 ve yakıtlarda %4,3 düşüş yaşandı.

Miktar Endeksi ve Mevsimsel Etkiler

İhracat miktar endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre %1,1 artarken, gıda, içecek ve tütünde %7, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,3 azalış yaşandı. İmalat sanayisinde ise %4,8 artış kaydedildi. İthalat miktar endeksi, %10,2’lik bir artış gösterdi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde %5,5 azalma yaşanırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 ve yakıtlarda %6,9 artış sağlandı.

Mevsim ve Takvim Etkisine Dikkat

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, Kasım 2024'te 151,4 olan ihracat miktar endeksi, Aralık 2024’te %3,1 artışla 156,2'ye ulaştı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2023’teki 170,3 değeri, %2,8 azalış ile 165,5’e geriledi. İthalat miktar endeksi de benzer bir trend izleyerek, geçen yıl kasım ayında 126,3 iken, Aralık 2024'te %1,6 artışla 128,4'e yükseldi.

Ek olarak, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Aralık 2023'te 84,8 iken, 0,2 puan artışla Aralık 2024'te 85 oldu.

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