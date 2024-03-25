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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, Türkiye’deki işsizlik oranı ile ilgili yeni rakamları duyurdu. Geçen yıl açıklanan verilere göre 1 puan gerilemiş gözüken işsizlik oranı yüzde 9.4 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:59
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023’e ait ‘İşgücü İstatistikleri’ bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Veriler, bir önceki seneye göre işsizlik oranının 1 puan gerilemiş olduğunu ve 2023’te bu oranın yüzde 9.4 olduğunu gösteriyor. 2023’te, 15 yaş ve üstü kişiler için işsiz sayısı, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalmış durumda. 2023’te işsiz kişi sayısı ise 3 milyon 264 bin olarak açıklandı. Açıklamaya göre işsiz kişi oranı erkeklerde yüzde 7.7, kadınlarda ise yüzde 12.6 seviyesinde.

İstihdam oranı 0.8 oranında arttı

2023 yılındaki istihdam sayısı, bir önceki yıla göre 880 bin kişi arttı. Verilere göre, istihdam edilen kişi sayısı 31 milyon 632 bin seviyesinde, istihdam oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 48.3’e ulaşmış durumda. Erkekler için bu oran yüzde 65.7, kadınlar için ise yüzde 31.3 olarak verildi.

Genç nüfusta işsizlik oranı

işsizlik oranı 2023

TÜİK verilerine göre, 15 ile 24 yaş aralığını kaplayan genç nüfus için işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 2023’te 2 puan azalmış görünüyor. Buna göre, 2023’te genç nüfus işsizlik oranı yüzde 17.4 olarak hesaplandı. Erkekler için bu oran yüzde 14.3, kadınlar için ise yüzde 23.2 seviyelerinde.

Tarım ve sanayide istihdamda düşüş

Bir önceki yıl göz önüne alındığında, 2023 yılında tarımda istihdam edilenlerin sayısı 1 puan, sanayide ise 0.5 puan geriledi. Verilere göre, 2023 senesinde tarım sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 695 bin kişi, sanayi sektöründe ise çalışan sayısı 6 milyon 711 bin kişi olarak açıklandı.

İstihdam oranı en yüksek ve en düşük yerler

2023 TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı en düşük iller yüzde 4.9 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu. İşsizlik oranı en yüksek olan iller ise yüzde 17.2 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari olarak açıklandı.

İstihdam oranı en yüksek olan iller ise Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olarak görüldü. En düşük istihdam oranı ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te görülüyor.

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