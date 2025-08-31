DOLAR
TÜİK Yarın Açıklıyor: Türkiye'nin 2. Çeyrek Büyüme Beklentisi %3,87

TÜİK, Nisan-Haziran 2025 GSYH verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. AA Finans anketine göre 2. çeyrek büyüme beklentisi %3,87, 2025 ortalaması %3,18.

TÜİK Yarın Nisan-Haziran 2025 GSYH Verilerini Açıkladı

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Resmi veriler, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Ne zaman ve kim duyuracak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Piyasa beklentileri

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,87 büyüdüğünü tahmin ediyor. Anket katılımcılarının ikinci çeyrek beklentileri %2,2 ile %5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılı tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3,18 olarak hesaplandı.

Geçmiş performans

Karşılaştırma için, Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğinde %2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise %2 büyüme kaydetmişti. Yarın açıklanacak veriler, yılın ikinci çeyreğine ilişkin resmi performansı netleştirecek.

Not: Resmi GSYH verileri açıklandığında, piyasa tepkileri ve ekonomik görünüm üzerindeki etkileri hızlı şekilde değerlendirilecek.

