Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Aylık %0,4 Azalışla 83,9

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi eylülde aylık %0,4 düşüşle 83,9 oldu; hanenin maddi durumu geriledi, dayanıklı tüketim harcamaları arttı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:15
Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Aylık %0,4 Azalışla 83,9

Tüketici güven endeksi eylülde geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre hesaplandı.

Endekste aylık değişim

Tüketici güven endeksi, ağustosta 84,3 iken eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 83,9 olarak kaydedildi.

Hanenin maddi durumu ve beklentiler

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3,2 gerilemeyle 70'ten 67,8'e indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83,8 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 78,4 iken yüzde 0,5 düşüşle bu ay 78 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, geçen ay 104,8 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mobilya teslimat gecikmesi: Tüketiciler mağdur, federasyonlar uyarıyor
2
İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 Ayda 8,2 Milyar Dolar İhracat
3
Çin'de LPR Sabit: 1 ve 5 Yıllık Kredi Faizleri Değişmedi
4
Küresel Hidrojen Yatırımları 110 Milyar Doları Aştı: Çin Liderliğini Pekiştiriyor
5
Milli Hızlı Tren Güneş Enerjisiyle İşletiliyor: TÜRASAŞ'tan Yeşil Dönüşüm
6
SPK'den Yatırımcı İlişkileri Çalıştayı — Gönül: Şeffaflık Piyasanın Can Damarı
7
Siber Saldırı Avrupa Havalimanlarını Vurdu: Brüksel, Berlin ve Londra'da Aksamalar Sürüyor

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme