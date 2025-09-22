Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Aylık %0,4 Azalışla 83,9

Tüketici güven endeksi eylülde geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre hesaplandı.
Endekste aylık değişim
Tüketici güven endeksi, ağustosta 84,3 iken eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 83,9 olarak kaydedildi.
Hanenin maddi durumu ve beklentiler
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3,2 gerilemeyle 70'ten 67,8'e indi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83,8 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, geçen ay 78,4 iken yüzde 0,5 düşüşle bu ay 78 olarak hesaplandı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, geçen ay 104,8 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.