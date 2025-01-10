Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor

2024'te Tüketici Şikayetlerinde Öne Çıkan Sorunlar

Tüketici dernekleri, 2024'te tüketicilerin en fazla e-Ticaret, taklit ve tağşiş ürünler ile kuver ücreti gibi konularda şikayetçi olduğunu belirtti. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada e-Ticaret üzerinden mal ve hizmet satın alan tüketicilerin karşılaştıkları sorunların artış gösterdiğini ifade etti.

e-Ticaret Sorunları ve Yasal Düzenlemeler

Deniz, "2024'te e-Ticaret konusunda yapılan yasal düzenlemeler ve yönetmelik değişikliklerinin, gözlenen sorunların çözümünde önemli bir aşama kaydedildiğini" vurguladı. Ayrıca, iletişim sektöründeki rahatsızlıkların da devam ettiğine dikkat çekti. İstenmeyen SMS ve dolandırıcılık girişimleri, tüketicilerin başlıca endişeleri arasında yer alıyor.

Fiyat Artışları ve Tüketici Mağduriyetleri

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, denetimlerin artması ile birlikte tüketiciyi koruyucu önlemlerin geliştiğini belirtti. Güllü, "Geçen yıl özellikle fahiş fiyatlar, e-Ticaret ve taklit ürünler konusunda mağduriyetler yaşandı." dedi. Sürekli değişen etiketler ve fırsatçılığın, gıda sektöründe taklit ve tağşiş ürünlerin yaygınlaşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Şikayetlerin Yaygın Sebepleri

Güllü, e-Ticarette ürünlerin zamanında teslim edilmemesi, siparişlerin iptal edilmesi ve gönderilen ürünlerin kalitesiz olmasının yanı sıra, beyaz eşya ve elektronik ürünlerde de ayıplı ürün sorunlarının yaşandığını belirtti. Restoranlarda alınan kuver ve hizmet bedeli gibi kalemlerin sıkça şikayet konusu olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, e-Ticaretin giderek yaygınlaştığı günümüzde, tüketicilerin maruz kaldığı sorunlar ve yasal düzenlemelerin etkisi üzerine bir değerlendirme yapılması, bu sorunların çözümünde önemli bir adım olabilir.