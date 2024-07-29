Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

TÜVTÜRK duyurdu! BU kişiler ödeme yapmak zorunda kalmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜVTÜRK MÜJDESİ

TÜVTÜRK tarafından yapılan son duyurulara göre egzoz pulu isimli egzoz gazı emisyon ölçümünü yetkili kurumlarda yapan ve belgesini gösteren vatandaşlar araç muayenelerinden muaf olacak. Düzenleme ile birlikte vatandaşlar ek teste girmelerine gerek olmadan muayeneden geçmiş sayılacak.





Bu şekilde hem maddi hem de vakit olarak fırsat sunulmuş olacak. Egzoz pulu belgesi olan vatandaşlar muayene için beklemek zorunda olmayacak. TÜVTÜRK araç muayeneleri için gezici istasyonları resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz ve randevularınızı oluşturabilirsiniz. Randevu tarihiniz ve saatinizde giderek muayenenizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. TÜVTÜRK artık randevu almayan araçların muayene yaptıramayacağını da bildirdi.