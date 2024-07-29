Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

TÜVTÜRK bu kişilere güzel haberi verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 04:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 04:14
Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

TÜVTÜRK duyurdu! BU kişiler ödeme yapmak zorunda kalmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜVTÜRK MÜJDESİ

TÜVTÜRK tarafından yapılan son duyurulara göre egzoz pulu isimli egzoz gazı emisyon ölçümünü yetkili kurumlarda yapan ve belgesini gösteren vatandaşlar araç muayenelerinden muaf olacak. Düzenleme ile birlikte vatandaşlar ek teste girmelerine gerek olmadan muayeneden geçmiş sayılacak. 

araç sahiplerine güzel haber

Bu şekilde hem maddi hem de vakit olarak fırsat sunulmuş olacak. Egzoz pulu belgesi olan vatandaşlar muayene için beklemek zorunda olmayacak. TÜVTÜRK araç muayeneleri için gezici istasyonları resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz ve randevularınızı oluşturabilirsiniz. Randevu tarihiniz ve saatinizde giderek muayenenizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. TÜVTÜRK artık randevu almayan araçların muayene yaptıramayacağını da bildirdi. 

İLGİLİ HABERLER

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Akaryakıt fiyatlarına sevindiren güncelleme! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!

SGK'ya okkalı borcu olan 5 belediye! SGK tek tek ifşaladı

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı