Tunceli’de 175 Projede 27 Milyarı Aşan Yatırım: Nakdi Gerçekleşme %85,59

Tunceli'de 175 projede 27 milyar TL'yi aşan yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranı %85,59; yatırımların %64,77'si ulaştırma ve haberleşmeye ayrıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:32
2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 2025 verileri paylaşıldı

Tunceli'de 175 projede toplam 27 milyar 39 milyon 193 bin TL'yi aşan yatırımların nakdi gerçekleşme oranı %85,59 seviyesine ulaştı. Yatırımların en büyük payı ise yüzde 64,77 ile ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında açıklanan 2025 yatırım verilerine göre, il genelindeki projeler yedi temel sektörde kentin altyapısını güçlendirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekliyor. Bu sektörler; ulaştırma ve haberleşme, konut, tarım, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olarak sıralandı.

Vali Şefik Aygöl şöyle konuştu: 2025 yılında toplam bütçesi 27 milyar 39 milyon 193 bin TL olan 175 proje başarıyla yürütülürken, bu projelerin büyük bir kısmı önemli aşamalara gelmiştir. Yine 2025 yılı için ilimize tahsis edilen toplam ödenek miktarı 2 milyar 727 milyon 482 bin TL olup, bu ödenekten 2 milyar 334 milyon 424 bin TL harcama gerçekleştirilmiş ve yıl bazında projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 85,59 olmuştur. Yatırımlarımız önemli atılımlara vesile olurken, dönem sonu itibarı ile 97 proje bitirilmiş, 55 projede çalışmalar hızla devam etmekte, 9 proje ihale sürecinde, 14 proje ise henüz başlamamıştır. Bu yatırımlar ulaştırma ve haberleşme, konut, tarım, enerji, imalat, sağlık ve eğitim olmak üzere 7 temel sektör üzerine yapılmış olup, yüzde 64,77 oran ile en fazla pay ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrılmıştır. Bu yatırımları sırasıyla tarım ve konut sektörleri takip etmiş, enerji, imalat, sağlık ve eğitim sektörlerine de kalkınmayı destekleyici nitelikte yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan yatırımlarla bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi hedeflenmiştir. Unutmayalım ki koordinasyon, gücün yönünü, emeğin anlamını bulduğu noktadır.

Toplam ödeneklerin etkin kullanımıyla bölge altyapısına yapılan yatırımların hızlandırıldığı ve yatırımların önemli bir bölümünün tamamlandığı, kalan projelerin ise planlanan takvim dahilinde ilerlemeye devam edeceği vurgulandı.

